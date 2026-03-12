Hombre armado irrumpe en casa de sus suegros, mata a tres personas y luego se quita la vida en New Jersey

Un presunto caso de violencia doméstica terminó en tragedia en el estado de New Jersey, donde un hombre mató a sus suegros y a su esposa separada antes de quitarse la vida, informaron las autoridades.

La policía respondió a una vivienda en Fairwood Drive, en la comunidad de Bayville, alrededor de las 5 a.m. del martes tras recibir reportes de disparos, según la Ocean County Prosecutor’s Office y el Berkeley Township Police Department.

Hallan a tres víctimas dentro y fuera de la vivienda

Cuando el equipo SWAT ingresó a la residencia, encontró a Allan Russell, de 61 años, y a su esposa Michelle Russell, de 60, muertos por aparentes heridas de bala.

Dentro de la casa también fueron encontrados tres niños pequeños, quienes resultaron ilesos.

Posteriormente, las autoridades localizaron dentro de la vivienda al presunto agresor, Vaughn Stewart, de 37 años, muerto por una aparente herida de bala en la cabeza.

La esposa del sospechoso fue encontrada cerca de la casa

Durante la inspección de la zona, los investigadores siguieron casquillos de bala que condujeron al hallazgo del cuerpo de Deonna Stewart, de 38 años, esposa separada del sospechoso e hija de los Russell.

Su cuerpo fue encontrado aproximadamente a 50 metros de la vivienda.

De acuerdo con los detectives, Stewart habría irrumpido en la casa y disparado contra Allan y Michelle Russell antes de perseguir a Deonna por la calle y dispararle en varias ocasiones.

Después regresó a la vivienda, donde presuntamente se suicidó.

Tres niños quedaron huérfanos tras la tragedia

Las autoridades confirmaron que Vaughn y Deonna eran los padres de los tres menores encontrados en la casa y que la pareja vivía separada al momento de los hechos.

Los niños quedaron bajo el cuidado del New Jersey Department of Child Protection and Permanency.

Hasta el momento, los investigadores no han determinado qué motivó el ataque.

Tras conocerse la tragedia, familiares, amigos y vecinos compartieron mensajes de condolencias en redes sociales.

Allan Russell trabajaba en servicios de protección infantil y varios compañeros lo recordaron como una persona dedicada y comprometida con ayudar a las familias.

Vecinos también describieron a la familia como personas amables y cercanas, señalando que la violencia que terminó con sus vidas ha dejado conmocionada a la comunidad.

