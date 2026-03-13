Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 13 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 13 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.95 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.62 y 17.83 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un valor de 17.95 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.49 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su tendencia regular y cotizó hoy en rojo. Luego de permanecer el día previo al alza, hoy se promedió a 467.6 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 61.63 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.95 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.49 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 467.6 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 61.63 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te recomendamos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.