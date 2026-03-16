Miami: el tiempo para hoy lunes 16 de marzo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 16 de marzo indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 86 y se prevén cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:29 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:30 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 73 grados Fahrenheit (19 y 23 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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