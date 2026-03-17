Houston: el tiempo para hoy martes 17 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este martes 17 de marzo contarácon nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 07:29 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:31 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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