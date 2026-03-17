Juez asesta falló contra Trump y ordena reincorporar a más de 1,000 empleados de la Voz de América

Un juez federal ordenó este martes restablecer las operaciones de la Voz de América (VOA) y reincorporar a más de 1,000 empleados que habían sido apartados de sus funciones durante más de un año, en un fallo que representa un revés para la política de recortes impulsada por el presidente Donald Trump.

El juez del Tribunal de Distrito, Royce C. Lamberth, determinó que la reducción drástica de operaciones de la emisora internacional fue ilegal y ordenó a la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos presentar en un plazo de una semana un plan para reanudar plenamente las transmisiones.

En su fallo, el magistrado revocó las decisiones gubernamentales que habían dejado a la VOA operando en el “mínimo legal” exigido por el Congreso. Además, instruyó que 1,042 de los 1,147 empleados puestos en licencia administrativa regresen a sus puestos antes del 23 de marzo.

#BreakingNews US District Judge Royce Lamberth has ordered the restoration of employment to about a thousand Voice of America employees who were put on leave a year ago by Kari Lake, granting a preliminary injunction sought by former employees. @JakeMRosen pic.twitter.com/eff4bMrqqv — Ryan Sprouse (@RSprouseNews) March 17, 2026

Lamberth calificó las acciones del gobierno como “arbitrarias y caprichosas” y señaló una “flagrante y prolongada negativa del gobierno” a cumplir con los requisitos legales establecidos. También cuestionó el papel de Kari Lake, designada para dirigir la agencia, al considerar que “carecía de la confirmación del Senado y, por tanto, de autoridad legal” para ejecutar los recortes.

El fallo responde a dos demandas interrelacionadas, una encabezada por el director de VOA, Michael Abramowitz, y otra presentada por un grupo de empleados. Abramowitz celebró la decisión y afirmó: “La Voz de América nunca ha sido tan necesaria”.

Por su parte, las periodistas Patsy Widakuswara, Jessica Jerreat y Kate Neeper calificaron la resolución como una “decisión trascendental” y expresaron su intención de “reconstruir la confianza del público global al que no hemos podido servir durante el último año”.

El juez también criticó la “persistente omisión y retención de información clave” por parte de las autoridades, lo que, según escribió, evidenció “una muestra de mala fe”.

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