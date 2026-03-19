De TikTok a Hollywood: llanteros de Sun Valley aparecen en un cortometraje que gana un Óscar 

Enseñando sus pasos prohibidos en las redes sociales, es como estos llanteros de Sun Valley lograron a participar en el cortometraje The Singers que acaba de ganar un Óscar.

De acuerdo con Jorge Linares, Luis Rigoberto Amaya y Marlon, de la página “Llanteros 503”, nunca se imaginaron que sus videos los llevarían algún día a la pantalla grande y, menos aún, a la alfombra roja de los premios más prestigiosos de Hollywood.

Los llanteros le dijieron a Univision+ que empezaron a subir videos mientras trabajaban, como una forma de diversión, e intentaron hacerlos virales para atraer clientes a su negocio.

“Pero los videos no subían, no se hacían virales para nada”, dijo Marlon, hijo de Jorge. “Y un día viene mi madre y nos dijo ‘Y, ¿por qué no bailan?’”

Y ahí fue donde todo empezó a cambiar, moviéndose al ritmo de cumbia, quebraditas y música salvadoreña, conquistaron las redes sociales. Ahora presumen más de 174,000 seguidores en Instagram y más de 500,000 en TikTok.

La oportunidad de participar en el cortometraje de acción real llamado “The Singers” llegó cuando el director de la película empleó un método poco convencional para descubrir talento: rastreó las redes sociales para seleccionar a actores debutantes para una película sobre hombres maltratados que conectan a través de un duelo de canto y baile improvisado.

“Eso sucedió momentos después, cuando abrí mi teléfono y el primer video que apareció fue uno viral de un chico bailando en una estación de metro. Fue la interpretación más hermosa, conmovedora y visceral que jamás había visto”, le comentó el director Sam Davis a Variety. “De repente, la idea de adaptarlo se volvió cristalina: volvería a contar este relato corto ruso de 1850, pero con todos esos talentos vocales de videos virales —totalmente insospechados— que seleccionaríamos de TikTok, YouTube e Instagram de todas partes del mundo. Así, podríamos llenar un bar con este grupo de genios en bruto, escondidos a plena vista en un pub”.

Y así fueron a dar con los Llanteros de 503, y en una de las primeras llamadas de Zoom con los directores y productores de la película se capturó el momento en que los trabajadores llamaron la atención de los directores.

“Si quieren, puedo bailar para ustedes”, les dijo Amaya a los escritores y directores del cortometraje en Zoom.

Luego se ve como Amaya y Linares empiezan a bailar con una alegría contagiosa que hace bailar incluso a los productores de la película.

Cuando filmaron, Amaya dijo que solo fue su instinto el que se robo el protagonismo; cuando la música empezó a sonar, su cuerpo se movió a ritmo de cada nota. En la escena se ve a Amaya bailar en un bar al sonido de un piano, moviendo los pies de izquierda a derecha, haciéndolo perfecto en tan solo una toma.

“No repetí la escena. Solo grabé una vez”, le dijo Amaya a medio locales. “… Fue un momento muy importante para mí; yo bailo por mí y bailo por la gente.”

Amaya fue invitado a sentarse entre el público y asistió a la ceremonia de premiación del pasado domingo de los Oscars mientras Linares y su hijo Marlon asistieron a una fiesta para ver la transmisión en vivo y celebrar en grande con su comunidad.

El grupo de trabajo ahora es más viral que antes, tanto así que hasta tiene su propia cumbia salvadoreña llamada “Los Llanteros 503” que cuenta la historia sobre cómo llegaron a Hollywood.

“Nosotros hacemos servicio a domicilio y, la verdad, que sí nos hemos topado con gente que nos reconoce”, dijo Linares.

En cuanto a su comunidad, en sus ojos, ellos ya son grandes estrellas por poner no solo a Sun Valley bajo las luces de Hollywood, sino también a la comunidad de El Salvador que reside en Los Ángeles.

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley