Escuelas en L.A. utilizan Inteligencia Artificial para ofrecer aprendizaje personalizado a sus alumnos  

En lo que respecta a la implementación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en las escuelas, la mayoría de los educadores se muestran divididos respecto a si es una buena idea poner estos recursos en manos de los estudiantes.

Algunos maestros utilizan IA en su propio trabajo, pero expresan profundas reservas acerca de la ética de su uso por parte de los alumnos, hay otros que defienden que bien canalizado puede volverse una gran herramienta.

“La IA se suele considerar como una herramienta que permite crear experiencias de aprendizaje personalizadas. Confiamos en este potencial, pero también creemos que la educación es un esfuerzo colectivo y social, y los centros educativos son el lugar donde los niños socializan y aprenden a convivir”, expresó Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, en el sitio web de la organización.

Project Leo

Cinco escuelas chárter de Los Ángeles han adoptado un conjunto de herramientas de IA que, según ellos, les han ayudado a personalizar sus planes de estudio para adaptarlos a los intereses y preferencias de sus alumnos.

Redes como Da Vinci Schools, en Los Ángeles, han desarrollado sus propias herramientas de aprendizaje personalizado impulsadas por la inteligencia artificial, como Project Leo.

Esta herramienta tiene como objetivo ayudar a los profesores a crear experiencias de aprendizaje personalizadas y basadas en proyectos, que combinen el rigor académico con los intereses de los estudiantes.

La plataforma está diseñada para empoderar a los educadores como “coreógrafos del aprendizaje”. También se dice que reduce la carga de trabajo creativa de los profesores y garantiza la alineación con los objetivos de aprendizaje específicos.

“En lugar de realizar proyectos que yo considero interesantes, Project Leo ayuda a identificar qué proyectos desean realizar los estudiantes, al tiempo que asegura que demuestren crecimiento en las habilidades esenciales abordadas en clase”, afirma Wendy S., profesora de inglés de 10.º grado en Los Ángeles, en testimonios que recoge la página web de Project Leo.

El programa se lanzó en 2023 y está diseñado para que los estudiantes sean los protagonistas y puedan apropiarse de su aprendizaje mediante el diseño de un proyecto alineado con sus intereses y pasiones, compartiendo actualizaciones y solicitando comentarios de sus profesores y compañeros a lo largo del proceso.

¿Cómo funciona? Los profesores crean una tarea y asignan un objetivo de aprendizaje; luego, los alumnos indican sus intereses, ya sean pasatiempos como los videojuegos o también objetivos profesionales como la enfermería, la fotografía, entre otros.

Posteriormente, Project Leo aprovecha los grandes modelos de lenguaje y las instrucciones personalizadas para generar cinco ideas de proyectos que se alinean tanto con el objetivo de aprendizaje como con los intereses del usuario.

Un ejemplo que proporcionan es el de las matemáticas: calcular e interpretar el promedio de cambio de una función a partir de tablas, ecuaciones y gráficos. Supongamos que los intereses de los estudiantes son el “skateboarding”: el generador de IA Project Leo ofrecería diferentes proyectos que utilizan el “skateboarding” como tema para la ecuación o el problema matemático.

“Sinceramente, mi experiencia en Project Leo me abrió los ojos. Al adquirir estas habilidades, me di cuenta de que no hay nada que me impida dedicarme a lo que me apasiona”, indicó un estudiante citado en la web del programa. “Los proyectos realizados en clase me demostraron que, literalmente, puedo crear cualquier cosa en el mundo que desee, en cualquier momento”.

La orden ejecutiva del presidente Trump de abril de 2025, “Impulsando la educación en Inteligencia Artificial para la juventud estadounidense”, promovió la integración de estas herramientas en la educación primaria, secundaria y superior. Y aunque algunas escuelas han resistido el uso de la IA en sus clases, otras, como las Escuelas Chárter de Da Vinci en El Segundo y Hawthorne, han demostrado que sí se puede utilizar de manera responsable y ética.

Las escuelas de Da Vinci también han implementado PlayLab, que apoya el desarrollo profesional de los docentes y la innovación en el ámbito de la IA. Les ayuda a los profesores a crear aplicaciones que pueden ser utilizadas por sus estudiantes, ya sea para generar ideas para un proyecto, formular preguntas para sus clases de debate o incluso para ayudarlos a estudiar para los exámenes.

Wiseburn Middle School es una de las escuelas de Da Vinci que involucra activamente a sus estudiantes en actividades que les enseñan no solo los peligros de la IA, sino también sus posibilidades cuando se utiliza correctamente.Una de las estudiantes de Wiseburn en Hawthorne pudo aprender y crear sus propias aplicaciones para conectarse mejor con el aprendizaje.

Por su parte, otro estudiante creó una aplicación para estudiar matemáticas, otro para aprender diferentes lenguajes, y otro creó una aplicación que ayuda a los estudiantes a explorar diferentes carreras y a crear un plan de acción cuando se selecciona una carrera.

“Esta actividad me ayudó a crecer académica y personalmente, ya que aprendí que la IA puede ser una herramienta muy útil para generar ideas, entre otras cosas, y para impulsarme en mis tareas y actividades”, explicó una alumna de 9.º grado de Da Vinci Schools. “Sin embargo, también aprendí que la IA no debe usarse para reemplazar el trabajo humano, ya que es importante generar ideas propias y ser creativo. Esta clase también me enseñó la importancia de cómo se crea la IA y de tenerla en cuenta al usarla”.

Y no es la primera vez que escuelas en la ciudad de Los Ángeles implementan el uso de IA. Como el segundo distrito más grande del país, el LAUSD atiende a más de 500,000 estudiantes en más de 1,000 escuelas. Y en 2024 un chatbot de IA personalizado para estudiantes y padres; sin embargo, fue desactivado tres meses después de que la empresa responsable quebrara.

Aun así, LAUSD continúa realizando pruebas piloto y utilizando la IA con capacidades limitadas.