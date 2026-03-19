Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este jueves 19 de marzo

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un jueves con cielos con ausencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura alcanzará los 97 grados Fahrenheit (36ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Los vientos del sur soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:58 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:04 h. En total tendremos 12 horas de sol durante este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 93 grados Fahrenheit (16 y 34 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.