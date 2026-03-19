Ronda Política: Un debate que deja por fuera a candidatos de las minorías

Un debate organizado por la Universidad del Sur de California para el martes 24 de marzo, levantó revuelo porque dejó por fuera a los candidatos de color, argumentando que solo invitaron a quienes están arriba en las encuestas.

Por tanto, se redujeron a invitar a cuatro demócratas: el multimillonario Tom Steyer, el congresista Eric Swalwell, la excongresista Katie Porter, el alcalde de San José, Matt Mahan; y por el lado republicano al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco y al comentarista británico Steve Hilton.

Puros blancos en un estado donde el 65% de la población pertenece a un grupo minoritario, y más del 40% son latinos.

Y entonces dejan por fuera a los candidatos de color: al exsecretario de salud y servicios humanos, Xavier Becerra; al exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa; a la excontralora del estado, Betty Yee y al superintendente de educación, Tony Thurmond.

Becerra puso el dedo en la llaga, en una carta en la que cuestiona que se descalifique a todos los candidatos étnicos, impidiéndoles participar, mientras invitan a un candidato blanco que nunca ha obtenido mejores resultados en las encuestas que algunos de ellos, incluido él mismo.

Se refería al alcalde de San José, que nunca ha despuntado en los sondeos.

De acuerdo a Becerra, la fórmula de la USC para el debate, está sesgada a favor de los candidatos acaudalados, de aquellos que cuentan con megadonantes y de quienes han pasado la menor cantidad de tiempo expuestos al escrutinio de los votantes durante la campaña electoral.

El debate – dijo – constituye la receta perfecta para encumbrar a las campañas con grandes recursos económicos y a los candidatos sin experiencia probada.

Pero eso no fue todo, sino que Becerra señaló que Mike Murphy, codirector del Centro para el Futuro Político de la USC y uno de los principales patrocinadores del debate, quien además autorizó la fórmula de criterios de elegibilidad para los candidatos, codirige también un Comité de Gasto Independiente de Campaña en apoyo al candidato Matt Mahan.

Precisamente el mismo candidato al que USC, de manera selectiva, impulsó hasta el escenario del debate.

Lo que la USC está haciendo, le recordó a Becerra aquellos letreros colocados a la entrada de los establecimientos de los años 60, que decían: No se admiten perros, negros ni mexicanos.

Villaraigosa consideró por su parte como vergonzosa la acción de la USC para no invitar al debate a los candidatos de color.

Pero La USC no dio un paso atrás, y se mantuvo en su postura de solo invitar a seis candidatos, tomando en cuenta los sondeos y el dinero que han colectado.

¿En qué mundo viven quiénes dirigen la USC? pensarán que vivimos en el California de los años 30 cuando se deportaron a más de un millón de mexicanos.

Este relajo coincide con los señalamientos de los propios candidatos de color contra la cúpula del partido demócrata que intentan sacarlos de la contienda y favorecer a los candidatos blancos.

Y bueno, no se equivocan, el partido demócrata y sus aliados tiene dos favoritos para gobernador, y están planchando todo para que sean quienes pasen a la segunda ronda.

Son dos hombres blancos y millonarios, uno de ellos más que millonario, multimillonario.

Ningún latino puede competir contra sus dólares; y bajo esos parámetros ningún latino podrá ser gobernador de California.

Alcaldesa en aprietos

Una encuesta publicada por Emerson College Polling/Inside California Politics encontró que el 51% de los angelinos no tiene claro por quién va a votar para alcalde en la elección primaria del 2 de junio; mientras que la alcaldesa Karen Bass solo tiene el 20% del apoyo para su reelección.

En segundo lugar de las preferencias aparece la estrella de los reality show de la televisión, el republicano Spencer Pratt con 10% del apoyo; y la concejal demócrata Nithya Raman con arriba del 9%; la candidata de izquierda y líder religiosa Rae Huang tiene cerca del 3% de los votos.

El otro dato relevante mostró que un 47% de los encuestados desaprueba el trabajo de Bass; y solo 25% lo aprueba.

Estos números indican que en los siguientes dos meses y medio que quedan para la elección, a la alcaldesa le espera un trabajo cuesta arriba para remontar el marcador en su contra, y convencer a los frustrados votantes de que le den una segunda oportunidad.

Hay 13 candidatos a la alcaldía; y si ninguno obtiene el 50% más uno de los votos en las primarias, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta en noviembre.

Sería muy penoso que la alcaldesa Bass no alcance la mayoría rotunda en la primera vuelta.