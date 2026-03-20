EE.UU. investiga a Gustavo Petro por presuntos nexos con narcotráfico

Fiscales federales en Estados Unidos han abierto una investigación preliminar sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con narcotraficantes, de acuerdo con información publicada por Associated Press.

Según fuentes citadas bajo condición de anonimato, las indagatorias se desarrollan en Nueva York, particularmente en oficinas de Brooklyn y Manhattan, donde fiscales han interrogado a personas relacionadas con el narcotráfico para conocer posibles nexos con el mandatario colombiano.

¿Qué se investiga exactamente?

De acuerdo con los reportes, uno de los ejes principales de la investigación es determinar si allegados a Petro habrían solicitado sobornos a cambio de frenar procesos de extradición hacia Estados Unidos.

Las pesquisas también apuntan a supuestos intentos de obtener financiamiento para su campaña presidencial desde cárceles colombianas, a cambio de beneficios judiciales.

Sin embargo, hasta el momento no está claro si los fiscales han encontrado evidencia directa que vincule a Petro con algún delito.

Investigación en etapa inicial

Otra fuente consultada indicó que el caso se encuentra en una fase temprana, por lo que aún no se puede anticipar si derivará en cargos formales. Además, se precisó que la Casa Blanca no participa en estas investigaciones.

Por su parte, un portavoz de la presidencia colombiana evitó pronunciarse sobre el tema, argumentando que se trata de un proceso en curso.

El caso también fue reportado por The New York Times, lo que ha incrementado su visibilidad internacional.

Un contexto político complejo

La investigación se da en medio de una relación cambiante entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump. Aunque en el pasado ambos protagonizaron tensiones diplomáticas —incluyendo la revocación de la visa de Petro y disputas por políticas migratorias—, recientemente han mostrado señales de acercamiento.

Petro, exguerrillero y líder de izquierda, llegó al poder con una agenda centrada en la reducción de la pobreza y la transición energética, pero ha sido una figura polémica tanto dentro como fuera de Colombia.

Por ahora, las investigaciones avanzan con discreción, mientras crece la atención internacional sobre un caso que podría tener implicaciones políticas significativas si escala en los próximos meses.

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