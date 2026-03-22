Asesinan a estudiante de 18 años cerca de universidad en Chicago: migrante hispano bajo custodia

Una joven de 18 años, identificada como Sheridan Gorman, fue asesinada a tiros en la madrugada del jueves mientras caminaba con un grupo de amigos cerca del campus de la Loyola University Chicago.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del parque Tobey Prinz Beach, junto al lago Michigan, en la ciudad de Chicago.

Ataque ocurrió de forma repentina

Según el Departamento de Policía de Chicago, el grupo caminaba alrededor de la 1:30 a.m. cuando un hombre desconocido se les acercó y abrió fuego.

La víctima recibió un disparo en la cabeza y fue declarada muerta en el lugar. Ninguna de las otras personas que la acompañaban resultó herida.

Las autoridades indicaron que, con base en la información preliminar, la joven no habría sido el objetivo directo del ataque.

Sospechoso bajo custodia

La policía confirmó que una persona de interés se encuentra bajo interrogatorio en relación con el caso. Fuentes del Departamento de Policía de Chicago informaron a Fox News que se trata de un inmigrante venezolano.

Según el Chicago Tribune, el sospechoso es un hombre de 25 años que residía en Rogers Park. El medio se negó a revelar su identidad porque aún no se le han presentado cargos.

El informe citado por el medio indicó que las cámaras de vigilancia cercanas captaron al sospechoso caminando hacia el oeste por la avenida Pratt pocos minutos después del tiroteo. La policía pudo identificar al hombre, en parte, por su cojera característica. Posteriormente, el sospechoso entró en un edificio de apartamentos cercano y apareció en las cámaras de vigilancia internas del edificio sin máscara.

Registros judiciales del condado de Cook indicaron que el hombre también tiene un cargo por hurto menor en una tienda Macy’s en junio de 2023.

Un juez emitió una orden de arresto en su contra en ese caso después de que no se presentara a la audiencia judicial. Los registros muestran que la orden seguía vigente en septiembre de 2023.

La familia de la víctima expresó su devastación en un comunicado, en el que describieron a Sheridan como “la luz de nuestras vidas”.

“Confiábamos en que estaría a salvo. Esa confianza se rompió. Exigimos respuestas y no descansaremos hasta que el responsable sea llevado ante la justicia”, señalaron.

Comunidad universitaria en duelo

El presidente de la universidad, Mark Reed, calificó el hecho como una “pérdida trágica” y aseguró que la institución está brindando apoyo psicológico a estudiantes y personal.

Por su parte, autoridades locales señalaron que no existe una amenaza activa para la comunidad universitaria.

Gorman, originaria del condado de Westchester, en Nueva York, era descrita como una persona alegre, compasiva y profundamente comprometida con su fe.

Su repentina muerte ha generado conmoción tanto en su universidad como en su comunidad de origen, donde también fue recordada como una estudiante ejemplar y querida.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan esclarecer los motivos detrás de este ataque que ha sido calificado como aparentemente aleatorio.

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