Donald Trump lanza un ultimátum en contra de Irán y amenaza con destruir sus centrales eléctricas

A pesar de asegurar estar ganado la guerra en contra de Irán y de contar con el apoyo de varios países presuntamente listos para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump amenazó a la República Islámica con destruir sus centrales eléctricas sino se somete a su voluntad.

A través de una declaración conjunta, los líderes de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Dinamarca, Letonia, Eslovenia, Estonia, Noruega, Suecia, Finlandia, Chequia, Rumania, Baréin, Lituania y Australia, condenaron de forma contundente a Irán por mantener cerrado el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero impidiendo que buques puedan navegar por sus aguas cargados de petróleo y mercancías necesarias en el mercado internacional.

Además, las naciones firmantes del documento señalaron estar listas para apoyar a Estados Unidos para desbloquear esa importante ruta marítima.

“Expresamos nuestra disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro a través del Estrecho. Agradecemos el compromiso de las naciones que están participando en la planificación preparatoria.

Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes”, indica parte del documento.

Los portaviones estadounidenses desplazados en Medio Oriente permanecen a la espera de una orden para saber en qué momento inician la destrucción de otra instalación iraní. (Crédito: U.S. Navy vía AP, File)

Por su parte, Donald Trump recurrió a la plataforma Truth Social, para lanzarle un ultimátum al gobierno de Teherán.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”, escribió.

El nuevo posicionamiento del magnate neoyorquino se produce horas después de que el general Ali Mohammad Naini, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), emitió una estremecedora declaración.

“Estamos produciendo misiles incluso en tiempos de guerra, lo cual es asombroso, y no hay ningún problema particular con el almacenamiento. Irán atacará los parques, zonas recreativas y destinos turísticos de sus enemigos”, expresó el militar al periódico estatal Irán.

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