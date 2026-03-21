Trump suaviza sanciones a Irán en un intento de contener los precios del petróleo

El Departamento del Tesoro autorizó temporalmente la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar, como una nueva medida de la Administración del presidente, Donald Trump, para intentar frenar el alza de precios de la gasolina en medio de la guerra con la República Islámica y el persistente cierre del Estrecho de Ormuz.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero.

Beesent explicó en su cuenta oficial de X que la autorización se aplica al petróleo cargado en buques a partir del viernes 20 de marzo y se extiende hasta el 19 de abril.

El encargado del Tesoro dijo que “Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados, y Estados Unidos seguirá ejerciendo la máxima presión sobre su capacidad para acceder al sistema financiero internacional”.

La nueva medida se suma a la decisión de la Administración Trump de levantar durante 60 días las sanciones al petróleo ruso, igualmente varado en el mar, que fue adelantada la semana pasada.

Desde el inicio de la guerra contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, Estados Unidos se ha visto obligada a relajar sanciones y optar por medidas de contención para intentar contener una escalada de precios agresiva del galón de gasolina.

Esta semana, Trump también modificó la ley Jones para permitir que embarcaciones que no sean de origen estadounidense puedan transportar crudo dentro de los puertos norteamericanos.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) el galón registró un precio entre $3.8 a $4.2 este viernes.

Por su parte, el petróleo registró un aumento cercano al 3 %, mientras Estados Unidos avanzaba en sus esfuerzos por reabrir el estrecho. El barril de Brent alcanzó aproximadamente 112 dólares, lo que supone más de la mitad de incremento desde que comenzó la guerra. En paralelo, el índice S&P 500 experimentó un retroceso de alrededor del 1,5 %.

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