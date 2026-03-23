Al menos seis lesionados tras derrumbe en salón de bodas en New Hampshire

Un incidente durante una boda en Tamworth, en New Hampshire, dejó al menos seis personas heridas luego de que un piso colapsara en el recinto donde se celebraba el evento.

El hecho ocurrió en The Preserve at Chocorua, donde equipos de emergencia acudieron tras recibir reportes del derrumbe.

Autoridades descartan víctimas fatales

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de New Hampshire confirmó que seis personas fueron trasladadas a hospitales de la zona con heridas que no ponen en riesgo sus vidas.

Por su parte, un portavoz de MaineHealth indicó que al menos tres pacientes llegaron en ambulancia, mientras que otros fueron llevados a diferentes centros médicos.

Al lugar acudieron múltiples departamentos de bomberos, así como agentes del orden, lo que obligó al cierre temporal de la vía de acceso al recinto, según informaron las autoridades locales.

Entre las agencias que respondieron se encuentran la policía estatal, la oficina del sheriff del condado y equipos de emergencia locales.

Investigación en curso sobre las causas

Hasta el momento, no se han determinado las causas del colapso. La investigación quedó a cargo de las autoridades estatales, que continúan recabando evidencia en el lugar.

El caso sigue activo mientras los expertos analizan las condiciones estructurales del edificio.

La empresa City Moose Catering, que ha trabajado previamente en el recinto, expresó su consternación por lo ocurrido.

“Nuestros pensamientos están con todos los que estaban en el lugar… Estamos profundamente entristecidos por la noticia del colapso del piso”, señaló la compañía en redes sociales.

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