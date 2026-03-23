Detienen a pareja en Oklahoma por obligar a menor de 14 años a ser “madre sustituta” de gemelos

Una pareja de 36 años fue arrestada en Oklahoma tras ser acusada de someter a una adolescente de 14 años a abuso sexual con el objetivo de que quedara embarazada y diera a luz a gemelos.

Los detenidos, identificados como Nathan Potier y Erica Palmer, fueron capturados en Reno-Sparks, Nevada, a más de 1,400 millas de distancia de Oklahoma, luego de haber huido del estado tras iniciarse la investigación, según documentos obtenidos por KFOR.

Investigación inició tras alerta de servicios sociales

El caso salió a la luz en diciembre de 2025, cuando una trabajadora social de Servicios de Protección Infantil de Oklahoma reportó que una menor de 14 años estaba embarazada de gemelos.

A partir de ese momento, la policía de Oklahoma City inició una investigación por presunta agresión sexual infantil en un complejo de apartamentos. Las autoridades concluyeron que la adolescente habría sido víctima de abuso prolongado, señalando a Potier como el presunto padre de los bebés.

De acuerdo con documentos judiciales, los investigadores creen que la pareja eligió deliberadamente a la menor para cumplir su objetivo, ya que Palmer no podía concebir debido a una ligadura de trompas, un método anticonceptivo permanente.

Antes de que se ejecutaran las órdenes de arresto y pruebas de ADN, ambos sospechosos huyeron del estado, lo que llevó a una búsqueda interestatal.

Captura tras persecución interestatal

Los acusados fueron finalmente detenidos en Reno-Sparks por el Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Potier enfrenta cargos de abuso sexual infantil, mientras que Palmer está acusada de complicidad en abuso sexual infantil y dos cargos de abandono infantil.

Ambos permanecían detenidos en el centro de detención del condado de Washoe, con fianzas fijadas en $300,000 dólares para Potier y $200,000 dólares para Palmer.

Documentos adicionales revelan que ya existían reportes previos en California que acusaban a Potier de agredir sexualmente a la misma menor, mientras que Palmer habría tenido conocimiento de los abusos.

La adolescente fue puesta bajo custodia de servicios sociales para garantizar su seguridad.

El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios expresaron horror ante los hechos.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del condado de Washoe destacó la coordinación entre agencias para lograr la captura: “Las fuerzas del orden siguen centradas en localizar a las personas que intentan evitar ser detectadas y en garantizar que rindan cuentas por sus actos”.

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