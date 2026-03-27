Un hombre de Texas fue acusado de asesinar a su esposa a menos de un mes de contraer matrimonio

Menos de un mes después de contraer matrimonio, la unión de una joven pareja de Texas terminó en tragedia: la esposa falleció y el esposo enfrenta cargos de asesinato.

La policía de Carrollton informó que Francisco Méndez-Marín, de 23 años, fue acusado de asesinato tras una disputa doméstica con su esposa, Karla Rangel, de 20 años, el 18 de marzo.

Los agentes fueron alertados alrededor de las 4:40 a. m. sobre un altercado en el apartamento de la pareja, ubicado en Metrocrest Drive en Carrollton, Texas.

Rangel fue encontrada con una grave herida en la garganta y fue declarada muerta en el lugar.

Su esposo, Méndez-Marín, se encontraba en el apartamento junto con una tercera persona, cuyo nombre no se menciona en la declaración jurada obtenida por Fox4News. Según la policía, Méndez-Marín tenía sangre en la ropa y portaba una navaja ensangrentada.

Según la declaración jurada de arresto, las imágenes de la cámara corporal captaron a Méndez-Marin haciendo declaraciones en español, incluyendo: “No hice nada malo” y “Estaba obligado a hacerlo”.

La policía detuvo a Méndez-Marin en el lugar de los hechos. No se ha facilitado información adicional sobre la tercera persona presente en el apartamento.

Durante un registro del apartamento, los investigadores encontraron una licencia de matrimonio que indicaba que Méndez-Marin y Rangel estaban casados ​​desde el 26 de febrero de 2026, menos de un mes antes del asesinato.

No se ha revelado el móvil ni más detalles sobre el presunto homicidio. Méndez-Marin fue llevado inicialmente a la cárcel de la ciudad de Carrollton antes de ser trasladado a la cárcel del condado de Dallas.

Está acusado de asesinato y también se encuentra detenido por motivos de inmigración.

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