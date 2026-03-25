Hombre de Texas es acusado de arrojar presuntos restos humanos a la oficina del FBI en Dallas

Un hombre de Texas es acusado de profanación de cadáver tras arrojar un cubo con presuntos restos humanos por encima de la valla de la oficina del FBI en Dallas y publicar un video del incidente en YouTube, según informaron las autoridades.

Michael Chadwick Fry, de 41 años, fue arrestado y acusado de dos cargos de profanación de cadáver y manipulación de pruebas, informó el Departamento de Policía de Bartonville en un comunicado de prensa.

La investigación comenzó el 16 de marzo cuando un agente de policía de Bartonville respondió a una llamada de la madre de Fry, quien dijo que él le había pedido dinero para alquilar una furgoneta de mudanzas. Al preguntarle el motivo, Fry respondió que “tenía un cuerpo que necesitaba ser trasladado”, según consta en la declaración jurada de causa probable.

Fry se enfureció y abandonó la vivienda. Poco después, el agente recibió información de la hermana de Fry de que este se había grabado a sí mismo en YouTube en la oficina del FBI en Dallas.

Según la declaración jurada, el video mostraba a Fry arrojando un gran cubo blanco cerrado por encima de la cerca hacia el estacionamiento seguro del edificio del FBI.

En el video, Fry afirmó que intentaba obligar al FBI a intervenir en lo que describió como irregularidades cometidas por funcionarios del condado de Denton en relación con un arresto anterior, según la declaración jurada. No está claro en qué consistían dichas irregularidades.

Un agente especial del FBI declaró que el cubo contenía numerosos huesos que parecían ser humanos. Los huesos están pendientes de análisis forenses adicionales.

Fry también había publicado otro video en YouTube que mostraba lo que parecía ser un cráneo humano en su casa del condado de Denton.

La madre informó a la policía que encontró en el historial del GPS de su vehículo tres búsquedas de cementerios: una en Arlington, Texas, y dos en Oklahoma City. También declaró haber encontrado una pala que nunca antes había estado en la residencia y que su hijo había comenzado a cerrar con llave el cobertizo trasero, algo que no hacía anteriormente, según consta en la declaración jurada.

En la investigación realizada por la policía de Bartonville y agentes del FBI, se descubrió que Fry había publicado videos en línea que mostraban restos humanos separados y una urna con cenizas, informaron las autoridades.

Posteriormente, los investigadores determinaron que Fry había robado una urna con restos humanos de un cementerio en Oklahoma City.

Agentes del FBI también encontraron evidencia en un cementerio en Denton, Texas, que indicaba que un ataúd con restos humanos había sido sustraído de un mausoleo, informó la policía de Bartonville.

Las autoridades no revelaron a quién pertenecían los restos ni por qué creen que Fry podría haberlos robado. El caso sigue abierto y los familiares han sido notificados, informó la policía.

Fry ya había sido noticia en el pasado por estrellar un camión contra el edificio de KDFW-TV en el centro de Dallas en 2018. En ese caso, la policía determinó que Fry estaba molesto por un tiroteo policial ocurrido en 2012 en el condado de Denton, en el que murió su amigo. Según informó KDFW, Fry se disculpó con la cadena durante una audiencia judicial.

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