Dos mujeres de Texas introducían drogas y teléfonos a una prisión usando drones

Dos mujeres fueron arrestadas después de que las autoridades las sorprendieran intentando introducir material de contrabando en una prisión federal de Louisiana utilizando un método inesperado.

En un comunicado de prensa, la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Grant confirmó el arresto de Melanie Jean Worthington, de 38 años, y Kassy Marie Cole, de 41, ambas de Texas.

Según el comunicado, las mujeres intentaban introducir drogas, teléfonos celulares y tabaco de contrabando en la Prisión Federal utilizando un dron para introducir señuelos de plástico con forma de cuervo llenos de contrabando.

Tras lograr que los cuervos volaran, supuestamente los lanzaron desde el dron a los terrenos de la prisión.

Cuando las autoridades se acercaron a ellas, supuestamente dijeron que les habían pagado $40,000 dólares por cometer el delito, según el comunicado.

Worthington, de Joshua, Texas, fue arrestada por posesión de metanfetamina con intención de distribuir, posesión de marihuana con intención de distribuir e ingreso de contrabando a una institución penal.

Cole, de Hurst, Texas, fue arrestada por posesión de marihuana sintética con intención de distribuir, posesión de metanfetamina con intención de distribuir, ingreso de contrabando a una institución penal y una orden de arresto pendiente.

No quedó claro de inmediato cómo se informó a las autoridades sobre las mujeres, ni quién presuntamente las contrató.

