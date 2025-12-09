Interceptan un dron con comida gourmet y drogas en cárcel de Carolina del Sur

Un dron que sobrevolaba la Institución Correccional Lee, en Bishopville, Carolina del Sur, fue interceptado cuando intentaba dejar caer un paquete inusual: patas de cangrejo real, filetes, un frasco de condimento Old Bay y cigarrillos, además de marihuana. Según las autoridades, el cargamento parecía pensado para que algunos reclusos recibieran una “Navidad adelantada”.

Chrysti Shain, directora de comunicaciones del Departamento Correccional de Carolina del Sur, ironizó sobre el incidente al señalar que “los reclusos seguramente quedaron un poco malhumorados” tras la confiscación.

El sofisticado contrabando aéreo

El dron logró transportar dos grandes bolsas de marihuana, cigarrillos Marlboro Menthol y Lucky Strike, así como varios alimentos adquiridos en un supermercado Piggly Wiggly de Georgetown, ubicado a 80 millas de la prisión.

Las autoridades estaban alertas y lograron interceptar el paquete antes de que fuera arrojado al patio del centro penitenciario. Ahora, una investigación busca identificar tanto al piloto como a los reclusos que esperaban la entrega aérea.

Drones: una amenaza creciente para los centros penitenciarios

Aunque la naturaleza del paquete era insólita —sobre todo por el festín de mar y tierra incluido—, los funcionarios penitenciarios insistieron en que el uso de drones para introducir contrabando se ha convertido en un desafío constante.

“Luchamos batallas nocturnas con drones”, explicó Shain. Algunos modelos pueden cargar hasta 30 libras, lo que permite trasladar teléfonos celulares, drogas como metanfetamina o fentanilo e incluso objetos más pesados. Las autoridades temen que la tecnología avance al punto de permitir fugas asistidas desde el aire.

Para enfrentar este fenómeno, la prisión cuenta con un equipo especializado encargado de detectar aeronaves no tripuladas y frustrar sus intentos de contrabando.

Creatividad criminal en aumento

Shain detalló que algunos pilotos encubren sus paquetes con césped sintético para que se mezclen con el pasto o con basura, de modo que pasen desapercibidos. Sin embargo, admitió que este caso destacó incluso dentro de su experiencia: “Este paquete en particular fue inusual, incluso para nosotros”.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer quién está detrás del operativo y cuánto dinero o coordinación implicó este intento de contrabando festivo que nunca llegó a su destino.

