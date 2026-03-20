Una pareja de Texas advierte sobre peligroso reto en redes por el que murió su hija de 9 años

Dos padres de Texas están de luto por la muerte de su hija de 9 años, quien falleció participando en una tendencia viral en redes sociales.

JackLynn, la hija de Curtis y Wendi Blackwell, murió tras participar en el reto viral de aguantar la respiración hasta perder el conocimiento por falta de oxígeno.

Según CBS News, Curtis contó que JackLynn le mostró a su abuela un video de alguien haciendo el reto, y ella le dijo: “Nunca hagas eso”.

La madre de JackLynn afirmó que la mañana del fallecimiento de la niña transcurrió con normalidad. Curtis señaló que JackLynn había salido a jugar al jardín antes de ir a la escuela cuando notó que estaba más silencioso de lo normal.

Fue al garaje, donde ella siempre jugaba, y vio su cabello. Al principio, pensó que estaba “agachada jugando”, pero la encontró “inconsciente” con un cable alrededor del cuello. “Estaba apoyada contra el cable”.

El padre dijo que “hizo todo lo posible” por salvar a su hija. “La liberé del cable. Intenté practicarle reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios de emergencia”.

“Fue lo más aterrador e impactante que he visto en mi vida. Fue horrible ver a mi hija en un estado tan vulnerable por algo tan absurdo”. El padre, desconsolado, dijo que “nunca olvidará ese día”, y añadió: “Lo recordaré una y otra vez”.

Más de un mes después, los padres de JackLynn advierten a otros sobre los peligros del reto del “apagón” y el uso de las redes sociales. “No es una broma, no es un juego, es cuestión de vida o muerte”, dijo Curtis. “Aunque salve una sola vida, esa vida significa muchísimo”, añadió.

“Puedes estar pendiente de tu hijo, ver videos aptos para niños, y tres minutos después, debido a los algoritmos que crean, podría ser algo totalmente perturbador”, declaró Curtis a CBS News. Añadió que la mayoría de los niños que participan tienen entre 9 y 14 años. “Sus cerebros no están completamente desarrollados y son muy influenciables”.

Curtis comentó a The Dublin Citizen que una amiga cercana de JackLynn les dijo a él y a su esposa que “ni siquiera sabía que los niños pequeños podían morir”.

“Algo así me hace pensar que por eso estos niños hacen todo lo que ven, porque en su mente creen que no pueden morir”, continuó. “Estos videos no advierten sobre lo que podría suceder, así que los niños piensan que no pasa nada”.

En declaraciones a The Dublin Citizen, Curtis instó a los padres a no pensar que esto no les podría pasar a ellos. Dijo que él y su esposa “jamás pensaron que esto nos podría pasar, y miren dónde estamos ahora”.

“Estas plataformas que atacan a nuestros niños deben rendir cuentas. Nuestros hijos necesitan que alguien los defienda contra esto”, continuó.

Recordó a su hija como un “ángel precioso” y le contó a CBS News lo unida que era su familia. “Éramos solo nosotros tres, tres amigos, lo hacíamos todo juntos”.

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