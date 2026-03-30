Instagram Plus: Meta empieza a cobrar por funciones exclusivas y esto es todo lo que sabemos

Meta acaba de confirmar que está probando Instagram Plus, una suscripción premium dentro de Instagram que promete darte acceso a funciones que la versión gratuita simplemente no tiene. Y sí, hay que pagar. Si alguna vez quisiste ver Stories sin dejar rastro o personalizar exactamente quién ve cada cosa que publicas, esta novedad te va a interesar —o te va a indignar, depende de cómo lo veas.

La compañía de Mark Zuckerberg confirmó la existencia de esta función a TechCrunch este lunes, apenas dos meses después de haber anunciado que tenía planes de probar nuevos modelos de suscripción en Instagram, Facebook y WhatsApp. Así que esto no es un rumor: Instagram Plus es real y ya está activo en algunos países.

¿Qué incluye Instagram Plus y cómo funciona?

La propuesta de valor de Instagram Plus gira en torno a darle al usuario más control sobre su experiencia en la plataforma. Estas son las funciones que Meta ha confirmado para los suscriptores :

Ver Stories de forma anónima : Puedes revisar la historia de alguien sin que esa persona sepa que lo hiciste. Básicamente, el modo fantasma que todo el mundo quería.

: Puedes revisar la historia de alguien sin que esa persona sepa que lo hiciste. Básicamente, el modo fantasma que todo el mundo quería. Estadísticas avanzadas de tus propias Stories : Podrás ver cuántas personas han visto tu Story más de una vez, algo que hoy no está disponible para el usuario común.

: Podrás ver cuántas personas han visto tu Story más de una vez, algo que hoy no está disponible para el usuario común. Listas de audiencia ilimitadas : Actualmente, Instagram solo permite una lista de “Mejores amigos”. Con Plus, puedes crear múltiples grupos personalizados para segmentar exactamente quién ve cada contenido.

: Actualmente, Instagram solo permite una lista de “Mejores amigos”. Con Plus, puedes crear múltiples grupos personalizados para segmentar exactamente quién ve cada contenido. Extender el tiempo de vida de una Story : Las Stories desaparecen a las 24 horas, pero los suscriptores podrán extenderlas un día más.

: Las Stories desaparecen a las 24 horas, pero los suscriptores podrán extenderlas un día más. Spotlight semanal : Una vez por semana, puedes colocar una Story al frente de la bandeja de Stories de tus seguidores, aumentando su visibilidad.

: Una vez por semana, puedes colocar una Story al frente de la bandeja de Stories de tus seguidores, aumentando su visibilidad. Superlike animado : Una reacción especial animada para responder a las Stories de otros usuarios.

: Una reacción especial animada para responder a las Stories de otros usuarios. Búsqueda dentro de los espectadores de tu Story: En lugar de hacer scroll infinito para ver si alguien específico vio tu contenido, podrás buscarlo directamente.

Es importante aclarar que Instagram Plus es diferente a Meta Verified, la suscripción orientada a creadores de contenido y empresas que ofrece la insignia de verificación y protección contra suplantación de identidad. Instagram Plus está pensado para el usuario cotidiano, no para marcas o influencers.

¿En qué países se está probando Instagram Plus?

Aquí viene la parte interesante: Meta no ha revelado oficialmente en qué países está haciendo la prueba. Sin embargo, capturas de pantalla compartidas por usuarios en redes sociales apuntan a que el experimento está activo en México, Japón y Filipinas.

Los precios también varían según el mercado:

México ($2.20)

Japón ($2.00)

Filipinas ($1.07)

Es posible que la prueba también esté corriendo en otros países que aún no han trascendido públicamente. Meta indicó que continuará probando la suscripción antes de hacer un lanzamiento más amplio, así que por ahora se trata de un experimento a escala limitada.

¿Por qué Meta quiere que pagues por Instagram?

La respuesta corta: diversificar sus fuentes de ingresos. Meta ha dependido históricamente de la publicidad para generar dinero, pero el modelo de suscripciones se está convirtiendo en una estrategia cada vez más atractiva para las grandes plataformas sociales.

El ejemplo más claro es Snapchat+, que ya superó los 25 millones de suscriptores con un precio que arranca en $3.99 dólares al mes, y X (antes Twitter) que también monetiza funciones premium bajo su modelo Blue/Premium. Estos casos le demuestran a Meta que hay un mercado real dispuesto a pagar por extras en redes sociales.

El riesgo, claro, es la fatiga de suscripciones. Los usuarios ya pagan por Netflix, Spotify, YouTube Premium, y mil servicios más. Agregar Instagram Plus a esa lista no va a ser recibido con aplausos por todos. De hecho, desde que se filtraron las primeras capturas, muchos usuarios ya han expresado su molestia en redes sociales ante la idea de pagar por funciones que esperaban fueran gratuitas.

Lo que sí queda claro es que Meta no va a detenerse aquí. Con pruebas similares planeadas para Facebook y WhatsApp, el modelo freemium parece ser el futuro de las aplicaciones del grupo Meta. La pregunta que queda en el aire es cuántas personas estarán dispuestas a abrir la billetera para tener una experiencia “plus” en sus redes favoritas.

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