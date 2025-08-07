Instagram lanza botón de Repost: así puedes compartir contenido en tu feed
La nueva función de Instagram permite que compartas post de otros usuarios en tu feed de forma similar a otras redes sociales
Instagram por fin escuchó a su comunidad. Después de años en los que los usuarios pedían una forma nativa para compartir contenido de otros usuarios en su propio feed, la red social propiedad de Meta ha estrenado oficialmente un botón llamado Repost. Esta función, que ya se encuentra disponible para muchos usuarios y se irá extendiendo poco a poco, marca un cambio importante en la forma en que interactuamos dentro de la app.
Hasta ahora, si querías mostrar en tu perfil una publicación ajena, tenías que usar capturas de pantalla, apps externas o simplemente compartirla en tus historias, donde desaparecía a las 24 horas. Ahora, con este botón, puedes hacer que el contenido de otros aparezca directamente en tu perfil, como si fuera una publicación tuya, pero manteniendo siempre visible el crédito al autor original.
Además, Instagram ha creado una pestaña especial en tu perfil llamada “Reposts”, donde se agrupan todas las publicaciones que compartas con este nuevo botón. Así, tus seguidores podrán ver fácilmente qué cosas te inspiran o te parecen interesantes.
¿Qué es y cómo funciona el botón de repost?
El funcionamiento es sencillo e intuitivo. Cuando veas una publicación o Reel público que quieras compartir, solo tienes que tocar el ícono de repost, ubicado junto a los botones de comentar y compartir. Al hacerlo, Instagram te da la opción de agregar un mensaje personal en forma de una burbuja de pensamiento (similar a una nota o sticker), lo cual le da un toque más personal a lo que estás compartiendo.
Una vez que confirmas el repost, la publicación aparece directamente en el feed de tus seguidores, como si la hubieras subido tú. No se modifica el contenido original, ni tampoco se pierde la autoría: siempre aparecerá el nombre del creador original debajo, junto con un pequeño texto que indica que fue compartida por ti.
Este movimiento busca que Instagram se vuelva una plataforma más “social” en el sentido original de la palabra. En lugar de que sea una red donde simplemente consumes contenido sin interactuar, la app quiere fomentar que compartas más lo que te gusta, como una especie de curaduría personalizada que le muestra a tus seguidores quién eres y qué te interesa.
Ventajas de la nueva función
La nueva función de repost no es solo un capricho más de Instagram. Tiene varias ventajas interesantes:
- Es rápido y sin complicaciones. No necesitas guardar imágenes ni usar otras apps. Todo ocurre dentro de la propia aplicación.
- Promueve el contenido que te gusta. Si eres fan de un creador pequeño o encontraste un meme brutal, ahora puedes compartirlo y ayudarlo a ganar visibilidad.
- Tu perfil gana personalidad. La pestaña de “Reposts” funciona como un reflejo de tus intereses: arte, humor, cine, tecnología… lo que quieras destacar.
- No pierdes control. Siempre puedes eliminar un repost si ya no quieres que aparezca en tu perfil, igual que cualquier otra publicación.
- Fomenta más conexiones reales. Al compartir contenido que te emociona o representa, tus seguidores pueden conocerte mejor.
Eso sí, también hay algunos puntos a tener en cuenta. Algunos usuarios creen que esta nueva oleada de reposts puede llenar el feed de contenido reciclado, lo que podría dificultar ver publicaciones originales. Instagram aún no ha dicho si aplicará algún tipo de algoritmo para equilibrar esto, pero es algo a vigilar.
Cómo empezar a usar el nuevo botón de Repost
Si quieres probarlo, estos son los pasos:
- Asegúrate de tener la última versión de Instagram instalada.
- Busca una publicación o Reel público que te guste.
- Pulsa el ícono de repost (parece una flecha doble).
- Agrega una burbuja de texto si quieres dejar un comentario personal.
- Confirma y… ¡listo! Tu feed se actualiza con ese contenido.
- Tus seguidores lo verán como si lo recomendaras, y podrán acceder fácilmente al perfil del autor original.
- Puedes revisar todos tus reposts en la nueva pestaña “Reposts” de tu perfil.
Este nuevo botón puede parecer un detalle menor, pero en realidad refleja un cambio de enfoque importante. Instagram quiere que compartamos más, que recomendemos, que participemos. Ya no se trata solo de subir nuestras fotos perfectas, sino también de mostrar lo que otros están creando.
Así que si te topas con un post que te encanta, no lo dudes: ahora puedes repostearlo directamente en tu perfil. Es fácil, rápido y le da una nueva vida a lo que compartes con el mundo.
