Colectivo de búsqueda transmitió en vivo el hallazgo de una fosa clandestina en Tamaulipas

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron restos óseos humanos dispersos en un predio al sur de Reynosa, a espaldas de un fraccionamiento, en un hallazgo que podría corresponder a entre siete y 14 personas.

La organización solicitó la intervención de la Fiscalía estatal para el procesamiento adecuado de la zona y la recolección de indicios que permitan la identificación de las víctimas.

De acuerdo con Edith González Treviño, presidenta del colectivo, los fragmentos fueron ubicados a poco más de un kilómetro de la zona habitacional, en un área despoblada donde se han intensificado las búsquedas.

Señaló que, por la magnitud del descubrimiento, es necesaria la participación de un equipo multidisciplinario que garantice un análisis forense exhaustivo. El sitio representa el quinto hallazgo realizado en la semana y el más grande entre al menos 12 puntos positivos localizados en lo que va de 2026.

Según reportes difundidos inicialmente por N+, los restos se encontraban tanto en superficie como semienterrados, con evidencia de exposición al fuego. En el lugar no se identificaron prendas ni objetos personales que faciliten el reconocimiento inmediato de las víctimas, lo que complica las labores de identificación.

El colectivo documentó el hallazgo mediante una transmisión en vivo en redes sociales, donde mostró la dispersión de huesos (entre ellos cráneos, mandíbulas con piezas dentales, vértebras y huesos largos) así como indicios de calcinación.

Durante el recorrido, también señalaron la posible existencia de “cocinas clandestinas”, presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

Los buscadores indicaron que en el predio se observaron al menos siete cráneos y diversos fragmentos óseos distribuidos en distintos puntos, además de casquillos percutidos y un cráneo con un orificio que podría estar relacionado con el impacto de un arma de fuego, de acuerdo con La Jornada. T

ambién se reportó la presencia de herramientas, como un machete, que presuntamente habría sido utilizado para cortar restos humanos.

El colectivo notificó a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y a la Comisión Estatal de Búsqueda, encabezada por Jorge Ernesto Macías Espinosa, y reiteró la urgencia de intervención oficial. Advirtieron que el procesamiento completo del área podría extenderse durante varias semanas debido a la cantidad de restos localizados.

Finalmente, la organización hizo un llamado a familiares de personas desaparecidas para mantenerse atentos a los procesos de identificación.

Sigue leyendo:

– “Vámonos a casa”: La madre buscadora Ceci Flores anuncia el hallazgo de los posibles restos de su hijo.

– Personas desaparecidas en México: Las alarmantes cifras que aumentan cada año.