Personas desaparecidas en México: Las alarmantes cifras que aumentan cada año

La crisis de personas desaparecidas en México es conocida a nivel mundial; pese a ello, las cifras aumentan de manera alarmante año con año. El crimen organizado y la violencia de género son factores que abonan al crecimiento de esta problemática que en 2022 alcanzó los 100,000 casos en un recuento que comenzó en 1952.

El dolor y desesperación de las familias que atraviesan esta situación propiciaron que salieran a buscarlos ellas mismas. Con sus manos, palas y picos recorrieron cambios inhóspitos y en muchos casos encontraron cuerpos en fosas clandestinas.

Distintas organizaciones realizan recuentos sobre el número de personas que desaparecen en México, una de ellas es Red Lupa, que además indica cuáles son los estados que concentran el mayor número de casos y las edades de las personas que se convierten en parte de la trágica estadística.

La desaparición de personas en México mantuvo una tendencia al alza durante 2025, con un incremento anual de 12%, lo que confirma el carácter persistente y generalizado del fenómeno en el país, de acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

El aumento se inscribe en una trayectoria sostenida desde años previos. Tras superar los 100,000 casos en 2022, el número creció 7.3% en 2023 y continuó al alza en 2024, hasta acelerarse nuevamente en 2025.

México rompió récord de desapariciones 💔🇲🇽



Las calles están tapizadas de carteles, son más de 124 mil desaparecidos oficialmente de norte a sur. Mayo 2025 fue el peor mes con mil 398 casos.



Organizaciones como Red LUPA reportan más de 128 mil personas.



Son más de 98 mil… pic.twitter.com/8QkAtwUI3p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 20, 2025

Desapariciones en 2025

En términos acumulados, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que, hasta diciembre de 2025, había 133,520 personas desaparecidas o no localizadas.

Solo en 2025 se contabilizaron 33,595 reportes de desaparición, de los cuales 13,814 personas permanecen desaparecidas o no localizadas, y 19,781 fueron localizadas, en su mayoría con vida (18,403) y una proporción menor sin vida (1,378).

Cinco estados concentraron el 44.3% de los casos en 2025: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. Sin embargo, el informe describe como un problema generalizado debido a que las desapariciones se presentaron en todos los estados del país.

Perfil demográfico de las víctimas

Las desapariciones afectan principalmente a la población joven. El grupo más impactado en 2025 fue el de 25 a 29 años, y la mayoría de las personas desaparecidas son hombres, aunque la desaparición de mujeres muestra un crecimiento sostenido.

El informe también advierte que las desapariciones de mujeres aumentaron en los 32 estados, con especial concentración en entidades como Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

De acuerdo con los datos de Red Lupa, el rango de edad en el cual se concentran la mayoría de los casos de niñas y mujeres desaparecidas es de los 15 a los 19 años.

Diferencia entre desaparecidos y no localizados

El registro oficial agrupa dos categorías: Personas desaparecidas, cuya ausencia se presume vinculada a un delito; y personas no localizadas, cuya ubicación se desconoce pero sin elementos suficientes para determinar un delito.

Ambas categorías forman parte del total, pero no deben confundirse con las personas que posteriormente son encontradas, ya sea con vida o sin vida.

Una crisis en expansión

México supera actualmente las 130,000 personas desaparecidas o no localizadas, una cifra que continúa creciendo pese a cambios institucionales y esfuerzos de búsqueda.

El incremento de 2025 confirma que, lejos de estabilizarse, la crisis se profundiza, con impactos diferenciados por edad, sexo y región, y con miles de casos que permanecen sin resolución.

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