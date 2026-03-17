Hallan fosa clandestina en Sonora con restos humanos de hasta 15 años de antigüedad

La crisis de desapariciones e inhumaciones clandestinas que se vive en México desde hace décadas volvió a ponerse de manifiesto en el estado de Sonora, donde el colectivo “Buscado a Jonas Puerto Peñasco” encontró una fosa con restos humanos en el desierto de Sonoyta, en el municipio de Plutarco Elías Calles, los cuales tienen antigüedad entre cinco y 15 años.

Dicho sitio tiene alrededor de 16 fosas clandestinas, por lo que el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas lo calificó como un “panteón clandestino”, en el cual hallaron alrededor de 22 osamentas y, según las condiciones en las que fueron encontradas, se estima que incluso algunas podrían tener 15 años en el sitio, aunque eso lo determinarán los análisis forenses.

El colectivo indicó que algunas de las fosas encontradas estaban vacías, los restos humanos estaban dispersos en el sitio, y también hallaron prendas de vestir, calzado, cobijas, lonas y objetos personales, entre ellos un anillo de matrimonio, que podrían ser relevantes para la identificación de posibles víctimas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) indicó que, por el momento, no es posible determinar a cuántas personas corresponden los restos, debido a que continúan los análisis periciales de reasociación ósea, así como estudios antropológicos y genéticos.

La búsqueda que condujo al hallazgo

El colectivo indicó que la búsqueda se realizó en el contexto de la desaparición de Pedro Marcos León López, reportado como desaparecido el 22 de febrero de 2023. Durante las labores, parte del grupo amplió el perímetro de rastreo y localizó el sitio.

En las labores participaron peritos de distintas regiones del estado, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Las condiciones del terreno y la dispersión de restos —incluidos cráneos, fémures y vértebras— sugieren que el área pudo haber sido utilizada durante varios años para inhumaciones clandestinas.

En tanto, el colectivo hizo un llamado a familiares de personas desaparecidas en la región de Sonoyta y la frontera norte de Sonora, incluidos migrantes, a acudir ante las autoridades para aportar muestras de ADN y dar seguimiento a los procesos de identificación.

Las labores de búsqueda y procesamiento en la zona continuarán en los próximos días para descartar la presencia de más restos humanos.

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