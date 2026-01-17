Identifican a 62 víctimas en la mayor fosa clandestina localizada en 2025 en Jalisco

Tras casi diez meses de trabajos ininterrumpidos, el procesamiento en una fosa clandestina de Jalisco concluyó. La vicefiscal en Personas Desaparecidas del estado, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que se trata de la fosa clandestina más grande detectada en la entidad durante 2025 y la de mayor extensión localizada en Zapopan, según el número de víctimas encontradas.

De acuerdo con el semanario Proceso, el hallazgo ocurrió de manera fortuita durante trabajos de movimiento de tierra en un predio en el municipio de Zapopan, Jalisco. Operadores de maquinaria pesada que participaban en la construcción de un desarrollo habitacional detectaron una bolsa con restos humanos y dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de seguridad y búsqueda en la zona.

A partir de febrero, personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses iniciaron el procesamiento del sitio. Las primeras excavaciones confirmaron que se trataba de una fosa clandestina de grandes dimensiones, por lo que los trabajos se extendieron durante varios meses y requirieron el uso de georradares, binomios caninos y herramientas especializadas para la localización de restos enterrados.

Cifras oficiales citadas por el diario El Occidental, revelan que, hasta el momento, se logró la identificación forense de 62 víctimas. De ese total, 23 cuentan con una preidentificación confirmada por familiares, mientras que el resto continúa en análisis pericial, principalmente en genética forense.

Durante la rueda de prensa de seguridad, la Fiscalía de #Jalisco reportó un 50% de avance en la identificación de los restos hallados en la fosa de Las Agujas, en #Zapopan.



Con información de @medinanalle1

Noticiero con @carolinamtzsada en @ImagenTVGDL pic.twitter.com/hzmCOJS3jc — Imagen TV Guadalajara (@ImagenTVGDL) January 15, 2026

Las labores abarcaron no solo el interior del predio, sino también áreas colindantes, brechas y accesos cercanos, con el objetivo de descartar otros posibles puntos de inhumación. En los últimos días de excavación no se obtuvieron hallazgos adicionales, lo que permitió a las autoridades concluir el procesamiento con aval técnico y científico de las instituciones participantes.

Aunque las excavaciones finalizaron, la investigación permanece abierta para avanzar en la identificación plena de las víctimas, establecer la temporalidad del uso del sitio como lugar de inhumación clandestina, y reunir elementos que permitan identificar y judicializar a los responsables.

Respecto al predio, la vicefiscal señaló que los propietarios y la empresa constructora cumplieron con su obligación legal al notificar el hallazgo y facilitaron las labores durante los meses de búsqueda, incluso con el préstamo de maquinaria pesada.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el terreno fue liberado y puede ser utilizado nuevamente. Las autoridades subrayaron que, aunque el procesamiento en campo terminó, el caso sigue activo y dependerá del avance de los estudios forenses y genéticos para dar certeza a las familias.

Sigue leyendo:

– Diputado de Michoacán denunció el hallazgo de 4 cuerpos en un predio que pertenecía a su familia.

– Descubren fosa clandestina con restos humanos en Guanajuato.