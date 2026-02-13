Familias de personas desaparecidas en México prevén protestar en la inauguración del Mundial

La desaparición de personas es uno de los problemas más graves de seguridad en México, con cientos de miles de casos registrados y la gran mayoría de ellos sin resolverse hasta ahora.

Cada una de estas víctimas deja a una familia en una constante agonía al no saber el paradero de sus seres queridos, así como innumerables exisgencias de justicia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.

Es por ello que, cansados de esperar sin tener noticias, familiares de personas desaparecidas en México convocaron a una manifestación pacífica a nivel nacional el próximo 11 de junio, día en que se realiza el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México.

El objetivo es visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país, con más de 133,000 casos registrados y un 99 % de impunidad, según informó EFE.

“Mientras adentro celebran, afuera lloramos. Esa imagen dará la vuelta al mundo”, señala la convocatoria, encabezada por Ricardo García y Vanessa Gámez, padres de Ana Amelí García, desaparecida en julio de 2025 en una zona cercana al estadio donse será la inauguración.

Según cifras de ONGs, de la ONU y de las fiscalías mexicanas, el nivel de impunidad sobre desapariciones en el país ronda el 99 %.

A través de un comunicado, los organizadores llamaron a formar “vallas humanas” en los accesos al estadio desde las 8:00 hora local, sin impedir la entrada, para que más de 87,000 aficionados y la prensa internacional “vean la realidad” del país.

Además, subrayaron que la manifestación será “100 % pacífica” y llamaron a “todo México” a guardar un minuto de silencio a las 13:00 horas, cuando comience el partido inaugural.

“Porque no puede haber Mundial mientras México desaparece a su gente. Porque nuestros hijos no merecen ser olvidados para que otros celebren”, apuntaron en el comunicado.

Aunque el caso de Ana Amelí García tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una acción urgente de la ONU, sus padres señalaron que, tras más de 200 días de su desaparición, no se ha investigado la presunta obstrucción policial en las primeras horas, no hay un plan sólido de investigación ni se han agotado todas las líneas.

“Si esto pasa con un caso que tiene atención internacional de la CIDH y la ONU. ¿Qué pasa con los otros 130,000?”, expusieron.

También, señalaron que México acumula 773 acciones urgentes de la ONU -más que cualquier otro país-, y que más de 40 personas desaparecen cada día, según las cifras oficiales.

A ello se suman más de 72,000 cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales y “un 99.7 % de impunidad” en estos casos, advirtieron los organizadores de la manifestación.

Recordaron que México enfrenta un procedimiento del Artículo 34 de la ONU, un mecanismo excepcional que se utiliza ante indicios de desaparición forzada “generalizada o sistemática”, lo que el Estado ha negado reiteradamente.

