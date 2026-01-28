Madres buscadoras descubren un crematorio clandestino con restos humanos en Tamaulipas

El hallazgo de restos humanos calcinados en una propiedad rural de Reynosa volvió a colocar a Tamaulipas en el mapa de la crisis de violencia que atraviesa México.

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos localizaron fragmentos óseos con signos de exposición térmica en el interior de un asador con chimenea dentro de una granja abandonada conocida como El Tío Chuy, en una zona despoblada al sur de la carretera Reynosa–Monterrey.

Madres buscadoras que participaron en la jornada de prospección confirmaron que los restos se encontraban altamente fragmentados y deteriorados por la intemperie, lo que impide por ahora determinar si corresponden a una sola persona o a varias.

De acuerdo con Edith González Treviño, coordinadora del colectivo, en el sitio se identificaron piezas de cráneo, fragmentos dentales, huesos largos como fémur y peroné, restos de extremidades superiores y vértebras, además de falanges y otros segmentos óseos, lo que refuerza la presunción de que el lugar fue utilizado para incinerar cuerpos tras su ejecución.

Durante la inspección del predio también fueron localizados casquillos y ojivas, indicios que apuntan a que las víctimas habrían sido ejecutadas en el mismo lugar. El colectivo documentó los hallazgos conforme a sus protocolos y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con el diario El Heraldo, este es el segundo hallazgo que realiza Amor por los Desaparecidos en la zona rural de Reynosa en lo que va del año, como parte de la octava jornada de búsqueda de 2026.

Las labores se llevaron a cabo con acompañamiento de la Guardia Estatal, en un territorio que desde hace años ha sido señalado por las familias como punto recurrente de desapariciones y entierros clandestinos.

Edith González exhortó a los familiares de personas desaparecidas a presentar denuncias formales y a dar seguimiento a las investigaciones para evitar que los casos sean archivados sin avances. También llamó a aportar muestras genéticas ante la Fiscalía para fortalecer el banco de ADN y facilitar las confrontas forenses.

“Estas personas necesitan regresar a casa”, afirmó, al señalar que mientras no se esclarezca el destino de los desaparecidos, lugares como la granja El Tío Chuy seguirán siendo evidencia de una crisis que permanece abierta.

