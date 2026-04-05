Trump no descarta enviar tropas terrestres a Irán si no hay acuerdo

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que no descarta el envío de tropas terrestres a Irán en caso de que no se alcance un acuerdo con Teherán. En una breve entrevista telefónica con The Hill, el mandatario respondió con un “no” cuando se le preguntó si excluiría esa posibilidad.

Durante la conversación, Trump insistió en la necesidad de que Irán acceda a un acuerdo.

“La gente normal llegaría a un acuerdo. La gente inteligente llegaría a un acuerdo. Si fueran inteligentes, llegarían a un acuerdo”, afirmó.

El presidente también advirtió que Estados Unidos podría atacar infraestructura iraní si no hay avances. Según dijo, el martes podría haber acciones contra centrales eléctricas y puentes si Irán no reabre el estrecho de Ormuz.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!”, destacó el mandatario estadounidense en su cuenta en Truth Social.

La advertencia de Trump si fracasan negociaciones con Irán

En la misma línea, señaló que ningún objetivo de infraestructura quedaría descartado en caso de que fracasen las negociaciones. Además, difundió otro mensaje en Truth Social con el texto: “Martes, 8:00 PM, hora del este”, sin ofrecer más detalles.

El posible despliegue de tropas terrestres representaría una medida de alto riesgo, en medio de un conflicto que el propio Trump ha dicho que no derivará en una guerra prolongada. Aunque gran parte del Partido Republicano ha respaldado la operación, algunos miembros han expresado preocupación por una eventual intervención directa en territorio iraní.

Aumento de los precios del petróleo

En paralelo, la administración enfrenta el aumento en los precios del petróleo, una situación que aliados del presidente han calificado como un problema temporal. A nivel interno, encuestas recientes reflejan un amplio rechazo al conflicto: un sondeo de Reuters y Ipsos indicó que el 66% de los estadounidenses apoya que el país ponga fin a la guerra.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de mensajes mixtos sobre el rumbo del conflicto. En entrevistas separadas con Fox News y Axios, Trump señaló que espera un acuerdo en los próximos días, aunque también advirtió que, de no lograrse, podría intensificar las acciones militares.

“Hay muchas posibilidades, pero si no llegan a un acuerdo, lo volaré todo por los aires”, declaró el presidente Trump.

Los hechos ocurren después de uno de los episodios más recientes en la escalada del conflicto, cuando un avión F-15E fue derribado el viernes en el espacio aéreo de Irán. Uno de los tripulantes fue rescatado ese mismo día, mientras que el segundo fue localizado el domingo tras continuar las labores de búsqueda.

En el ámbito internacional, expertos en derecho han advertido sobre las implicaciones de las amenazas de destrucción total. Más de 100 especialistas en derecho internacional firmaron una carta abierta en la que señalan que los ataques estadounidenses en Irán podrían constituir crímenes de guerra.

Estados Unidos también ha recibido críticas por un ataque con misiles contra la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, que dejó al menos 175 muertos, en su mayoría niñas. Existe una investigación militar en curso que, de manera preliminar, atribuye la responsabilidad a fuerzas estadounidenses.

Por su parte, la misión de Irán ante la ONU pidió al organismo que actúe “ahora”, al señalar que las amenazas del presidente estadounidense apuntan contra infraestructura esencial para la población civil.

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