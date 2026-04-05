Cómo fue la operación en la que rescataron al tripulante del caza F-15 de EE.UU. derribado por Irán

Los detalles del rescate del tripulante del caza F-15E de Estados Unidos derribado por Irán en el sur del país van conociéndose poco a poco y desvelan una operación de enorme complejidad en la que se movilizaron importantes recursos militares.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este domingo que el tripulante del caza derribado el viernes, por el que Estados Unidos e Irán se habían embarcado en una carrera a contrarreloj para localizarlo, había sido rescatado y se encontraba “sano y salvo”.

Trump señaló que “el Ejército de Estados Unidos envió decenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo”.

En la operación participaron casi un centenar de miembros de las fuerzas especiales y varias decenas de aviones de combate y helicópteros dedicados a la búsqueda, en la que también participó la CIA, Agencia Central de Inteligencia.

El piloto, el oficial de sistemas de armas (WSO) que ocupa el segundo asiento del F-15E Strike Eagle, resultó herido durante el proceso de eyección sobre el sur de Irán, según informó la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU.

El avión derribado fue el primer caza de esta categoría abatido en combate en más de 20 años, según Chris Partridge, analista de armamento de la BBC.

El “Wizzo”, como se conoce al oficial que ocupa este puesto, un coronel cuyo nombre no ha sido revelado, sufrió algunas lesiones, pero, según se informó, pudo escapar por su propio pie, evitando ser capturado durante más de un día. Iba armado únicamente con una pistola.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron bombas y fuego de artillería para mantener a las tropas iraníes alejadas de la ubicación del oficial, de acuerdo con las informaciones que se conocen hasta ahora. También se produjo un tiroteo con las tropas iraníes.

Dos de los cinco aviones de transporte estadounidenses utilizados en el rescate no pudieron despegar desde el interior de Irán, según estas informaciones, y fueron destruidos para evitar que fueran capturados.

Participación de la CIA

Según informa la CBS, la CIA también desempeñó un papel crucial en la operación de rescate.

Al parecer, la agencia de inteligencia estadounidense localizó al piloto en una grieta de la montaña y comunicó su ubicación exacta al Pentágono.

Además, llevó a cabo una campaña de distracción dentro de Irán. Mientras se desarrollaba el intento de rescate, la agencia difundió la noticia de que el piloto ya había sido encontrado y estaba siendo evacuado de Irán.

Citando a un alto funcionario de la Casa Blanca, la CBS informó de que Donald Trump ordenó un rescate inmediato.

Trump declaró posteriormente en Truth Social que, “bajo mis órdenes, el Ejército de EE.UU. envió decenas de aviones, armados con las armas más letales del mundo, para rescatarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas”.

Según medios iraníes, un dron estadounidense que buscaba al tripulante desparecido fue derribado en la provincia de Isfahán, en el sur de Irán por las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Estados Unidos aún no ha confirmado esta información.

Además, el gobernador de la provincia meridional iraní de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, ha afirmado este domingo que varios civiles perdieron la vida en una serie de ataques.

Según medios iraníes, el gobernador Abbas Beheshti declaró que cinco personas murieron y ocho resultaron heridas tras los ataques perpetrados en la región de Kuh Siah, en dicha provincia.

Beheshti declaró por separado a la agencia estatal de noticias IRNA que las dos zonas de Kakan y Vezg, en la misma provincia, sufrieron la noche anterior un “ataque enemigo” con “drones”.

“En el ataque a la zona de Kakan murieron dos personas, y en el ataque a Vezg, tres”, según Beheshti.

EPA: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró haber abatido también un dron estadounidense en la región de Isfahán cuando participaba en las labores de búsqueda y rescate del tripulante del F-15E desaparecido.

La tasa de éxito en este tipo de operaciones es “por lo general muy, muy baja”, según explicó a la BBC el coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE.UU. Brendan Kearney.

Aunque el aviador habría tenido capacidad para comunicarse, se trata de una “pesadilla electrónica” porque “basta con que una sola persona lo detecte”, afirmó Kearney.

“No se puede entrar en pánico bajo ninguna circunstancia”, añadió.

Algunas informaciones sugieren que el aviador pudo haber tenido que “desplazarse a un terreno elevado y permanecer oculto”, lo que calificó como “una prueba de su entrenamiento”.

William Fallon, almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos, explicó en el programa “Weekend” del Servicio Mundial de la BBC que, “en circunstancias normales, en un avión biplaza, la distancia entre los dos pilotos no es muy grande cuando aterrizan”.

El antiguo alto mando militar estadounidense habló con la BBC sobre cómo los estadounidenses podrían haber localizado al segundo piloto rescatado.

Según Fallon, es probable que EE.UU. tuviera una “idea bastante clara” de dónde podría estar el piloto, y añadió que la “hora del día” probablemente jugó a favor de la misión de rescate: “La oscuridad es mejor para nuestra gente porque están acostumbrados a operar de noche”.

Fallon afirmó que, al sobrevolar territorio hostil, “hay que estar preparado para ser la persona que reciba el impacto”.

La tripulación de un avión derribado está altamente entrenada para este tipo de situaciones.

“Su prioridad número uno de es mantenerse con vida y evitar ser capturados”, declaró a la BBC Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar del grupo de expertos Defense Priorities.

“Están entrenados para —siempre que sean físicamente capaces y no estén tan heridos que no puedan moverse— intentar alejarse del lugar de la eyección lo antes posible y ocultarse para ponerse a salvo”.

También están entrenados en técnicas de supervivencia para poder pasar sin comida ni agua, o encontrar recursos en el terreno local, durante el mayor tiempo posible, explicó Kavanagh.

Primer F-15 derribado en 20 años

El caza estadounidense fue derribado el viernes cuando sobrevolaba el sur de Irán.

El sábado se conoció que las tropas de EE.UU. habían logrado rescatar al piloto, pero que el segundo tripulante estaba desaparecido.

Irán se atribuyó inmediatamente el ataque, y aseguró haber derribado también en la zona del golfo Pérsico un segundo avión de EE.UU., un Warthog A-10 que participaba en las tareas de búsqueda y rescate.

El piloto de esta segunda aeronave pudo eyectarse del avión y ser rescatado, según informó la cadena CBS.

Aunque funcionarios de EE.UU. confirmaron a distintos medios del país que tanto el piloto del A-10 como el del F-15 habían sido rescatados, la Casa Blanca no se pronunció públicamente sobre el incidente.

Este domingo, sin embargo, Trump reconoció que las tropas estadounidenses rescataron el día anterior a “otro valiente piloto”, y aseguró que no lo chabían confirmado antes “porque no queríamos poner en peligro nuestra segunda operación de rescate”.

“¡NUNCA DEJAREMOS ATRÁS A UN COMBATIENTE ESTADOUNIDENSE!”, escribió el presidente.

De este segundo rescatado Trump dijo que era “un coronel muy respetado”, y afirmó que “este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos”.

Según el presidente, las fuerzas estadounidenses “estaban vigilando su ubicación las 24 horas del día”, y se mostró encantado de de poder afirmar que “¡ahora está SANO Y SALVO!”.

Reuters: Irán asegura que derribó también dos helicópteros Black Hawk, algo que no ha sido por el momento confirmado por EE.UU.

Dónde y cuándo fue derribado el avión

Los medios estatales iraníes afirmaron por primera vez el viernes que las fuerzas del país habían derribado un avión estadounidense sobre su región sur.

La ubicación exacta donde fue derribado el F-15 no ha sido confirmada, pero los medios estatales iraníes mencionaron dos posibles provincias: Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, y Juzestán.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que tribus nómadas que viven en las montañas del país derribaron dos helicópteros Black Hawk que formaban parte de la misión de rescate estadounidense.

BBC Verify ha confirmado un vídeo del viernes en el que se ve a lo que parecen ser tres individuos armados disparando contra al menos dos helicópteros Black Hawk.

El alto mando militar conjunto de Irán ha atribuido el derribo de ambos aviones de combate estadounidenses a los nuevos sistemas de defensa aérea iraníes, según la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

La región de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad es una provincia montañosa del suroeste, donde viven más de 700.000 personas, incluidos nómadas.

Se sabe que los nómadas de la zona llevan rifles para proteger sus rebaños y campamentos de los animales salvajes y los robos en las remotas tierras altas.

La provincia de Juzestán es un centro neurálgico para el petróleo y otras industrias. Alberga a más de 4,7 millones de personas, con una población diversa que incluye árabes, persas, luros y otros grupos étnicos.

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