Científicos chinos crean plantas modificadas genéticamente para brillar como las de Avatar

¿Te imaginas caminar por un parque de noche y que las plantas a tu alrededor brillen con una luz suave y mágica, como si estuvieras dentro de Pandora, el planeta de la película Avatar? Pues lo que parecía pura ciencia ficción acaba de hacerse realidad. Un equipo de científicos chinos logró crear más de 20 especies de plantas bioluminiscentes modificadas genéticamente, y el resultado es tan increíble que hasta el propio creador del proyecto hizo la comparación con el universo de James Cameron. Esto no es un efecto especial. Esto está pasando de verdad.

La empresa detrás de esta maravilla se llama Magicpen Bio, una biotecnológica fundada por Li Renhan, quien lleva años trabajando en el sueño de traer la fantasía al mundo real. Y aunque suene a cuento, la ciencia que hay detrás es sólida y fascinante.

¿Cómo lograron que las plantas brillen en la oscuridad?

El secreto está en la ingeniería genética. Los científicos de Magicpen Bio insertaron genes de luciérnagas y hongos bioluminiscentes directamente dentro de las células de las plantas, lo que les permite emitir un resplandor suave y constante en la oscuridad. No hay truco de luz negra, no hay pintura fluorescente. Las plantas simplemente brillan por sí solas.

Lo que hace este proyecto aún más impresionante es la variedad de especies que lograron modificar. Hablamos de más de 20 tipos distintos de plantas, entre las que se encuentran orquídeas, girasoles y crisantemos. Es decir, ya no estamos ante un experimento de laboratorio con una sola planta rara. Estamos ante la posibilidad real de poblar jardines, parques y valles enteros con vegetación luminiscente.

Para ponerlo en contexto: en 2024 ya había causado furor la llamada “Firefly Petunia”, una planta doméstica vendida por la empresa Light Bio que también usaba genes de hongos bioluminiscentes para brillar más que todos los intentos anteriores. Pero aquella experiencia era de una sola especie. Ahora, con más de veinte, el salto es monumental.

El sueño de llevar Avatar a la Tierra

Li Renhan, el fundador de Magicpen Bio, no tiene miedo de soñar en grande. En declaraciones a Euronews, describió así su visión: “Imaginen un valle lleno de plantas brillando en la oscuridad. Sería como traer el mundo de ‘Avatar’ a la Tierra”. Y la verdad es que no exagera. Las imágenes que han circulado de estos jardines nocturnos son de otro mundo, literalmente.

Pero más allá del espectáculo visual, el proyecto tiene una aplicación práctica muy interesante: iluminar espacios públicos sin gastar electricidad. Según Li, estas plantas solo necesitan agua y fertilizante para funcionar. No requieren energía eléctrica, lo que las convierte en una solución sustentable para la iluminación de parques, zonas turísticas y rincones urbanos. “Estas plantas ahorran energía, reducen emisiones y pueden iluminar ciudades por la noche”, afirmó.

La idea no es reemplazar los postes de luz, sino ofrecer una alternativa diferente, más orgánica y estética, para esos espacios donde la iluminación artificial suele arruinar el ambiente.

China a la vanguardia de la bioluminiscencia vegetal

Este no es el único proyecto brillante —nunca mejor dicho— que viene de China. El año pasado, otro equipo de investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China presentó sus propios suculentos luminiscentes, pero usando una técnica completamente diferente: en lugar de edición genética, inyectaron nanopartículas metálicas —como estroncio y aluminio— en las hojas de las plantas. Estos metales se “cargan” con la luz solar durante el día y luego emiten un resplandor durante la noche. Lo más curioso es que, controlando la mezcla de metales, los científicos podían determinar el color de la luz que emitía cada planta.

Dos proyectos distintos, dos metodologías diferentes, pero un mismo objetivo: cambiar la forma en que vemos —y literalmente iluminamos— los espacios que habitamos.

China se está posicionando como el epicentro mundial de la innovación en bioluminiscencia vegetal, y todo apunta a que esto es solo el comienzo. Si los proyectos de Magicpen Bio llegan a escala comercial, podríamos estar viendo en los próximos años parques temáticos, jardines botánicos y avenidas urbanas que brillan de noche con luz propia, sin enchufes, sin facturas de electricidad y con un impacto visual que ninguna lámpara LED puede replicar.

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