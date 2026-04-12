Una mujer fue levantada por la garra de un camión de basura y aplastada hasta la muerte en Kentucky

Una mujer de 35 años murió en Louisville, Kentucky, luego de ser presuntamente levantada y aplastada por un camión recolector con garra mecánica. Su familia cuestiona la versión oficial y prepara acciones legales contra la ciudad.

La víctima, Tyrah Adams, de 35 años, falleció el pasado 12 de febrero en Louisville durante lo que autoridades describieron inicialmente como una “limpieza rutinaria”.

El informe del forense del condado de Jefferson determinó que la causa de muerte fue traumatismo contundente, según informó Wave 3.

Versiones contradictorias

En un primer momento, las autoridades indicaron que Adams había “entrado en contacto” con el vehículo sin ser vista por los trabajadores.

Sin embargo, la abogada de la familia, Stephanie Rivas, sostiene una versión mucho más grave: asegura que la mujer fue levantada por la garra mecánica del camión, comprimida y luego dejada en el suelo sin recibir ayuda.

Según testigos, el operador del vehículo habría continuado su labor sin inspeccionar adecuadamente el área.

Tras el incidente, Adams logró levantarse por sus propios medios y caminar hasta una tienda cercana, donde colapsó en la entrada. Testigos indicaron que presentaba sangrado por la boca y la nariz y no podía hablar.

Fue trasladada al University of Louisville Hospital, donde posteriormente murió.

De acuerdo con los reportes, los trabajadores de saneamiento no solicitaron asistencia médica tras el hecho.

Evidencia y medidas

La policía indicó que grabaciones de vigilancia respaldan los testimonios de testigos sobre lo ocurrido.

El camión involucrado fue incautado y los empleados fueron suspendidos mientras continúa la investigación.

La familia, representada por su hermana Sarah Akers, ha expresado indignación por lo ocurrido, especialmente por la supuesta falta de auxilio tras el incidente.

“Lo que más duele es que no la ayudaron”, afirmó.

El equipo legal está recopilando pruebas para presentar una demanda contra la ciudad en las próximas semanas.

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