Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 14 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 14 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.26 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.95 y 16.95 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 17.26 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.53 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su tendencia regular que es cotizar en positivo. Luego de mantener la jornada previa a la baja, hoy su valor es de 456.85 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 59.25 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.26 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.53 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 456.85 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.25 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el valor a enviar y calcula los costos.