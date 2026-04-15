Austin: el tiempo para hoy miércoles 15 de abril

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) al caer la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 55% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.5 hPa, una medición que irá en aumento durante la jornada de hoy. El Sol saldrá a las 07:04 h y el atardecer será a las 19:58 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que habrá más nubes que claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 90 grados Fahrenheit (21 y 32ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos revisar cada día nuestro sitio.

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