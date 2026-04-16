El tiempo de hoy en Miami para este jueves 16 de abril

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 16 de abril indica que la temperatura alcanzará un máximo de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y habrá pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y se prevé escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:57 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:44 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 82 grados Fahrenheit (23 y 28 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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