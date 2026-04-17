El primer agujero negro alguna vez descubierto emite chorros con una potencia de hasta 10,000 soles

Por primera vez, un grupo de científicos logró medir la asombrosa potencia instantánea de los chorros (o jets) que emanan de un agujero negro.

El hallazgo, detallado en la revista Nature Astronomy, confirma teorías clave sobre cómo los agujeros negros contribuyen a dar forma al universo.

¿Qué son los chorros de un agujero negro?

Los agujeros negros “se encuentran entre los objetos más extremos del universo. Son capaces de expulsar materia hacia el exterior a velocidades cercanas a la de la luz, en potentes jets de plasma conocidos como chorros”, explican los autores, en un artículo publicado en The Conversation.

“Se cree que estos chorros se encuentran entre los fenómenos más energéticos del cosmos”, aunque esta reciente investigación “podría poner esto en tela de juicio”, advierten.

El primer agujero negro alguna vez descubierto

El sistema binario estudiado fue Cygnus X-1, formado por el primer agujero negro identificado en la historia —descubierto hace más de medio siglo— y una estrella supergigante azul que orbita a su lado.

Se encuentra a 7,200 años luz de distancia, dentro de nuestra Vía Láctea, en la constelación de Cygnus. Pesa aproximadamente 21 veces la masa de nuestro Sol, comprimida en una región de unos 100 kilómetros de diámetro.

La estrella supergigante suministra material al agujero negro, dándole “algo que ‘comer’ y lanzar en forma de chorros”, explica el investigador principal Steve Prabu, de la Universidad de Oxford.

El sistema del agujero negro Cygnus X-1 se encuentra en la constelación del Cisne. Crédito: NASA/ESA/Davide De Martin/AP Photo/picture alliance | Deutsche Welle

Los “chorros danzantes” generados por viento estelar

Los autores basaron sus hallazgos en 18 años de imágenes de radio de alta resolución obtenidas por una red mundial de telescopios. Sus cálculos combinaron el grado de desviación de los chorros causado por el viento estelar con modelos informáticos.

Lo que observaron fueron los llamados “chorros danzantes”: un patrón en el que los chorros son desviados repetidamente en distintas direcciones por los potentes vientos de la estrella supergigante, mientras ambos cuerpos recorren sus órbitas.

“Hemos descubierto que el viento procedente de la estrella compañera de Cygnus X-1 es lo suficientemente fuerte como para desviar los chorros lanzados por el agujero negro. Esto demuestra lo poderosos que pueden llegar a ser los vientos de las estrellas masivas”, destacan los investigadores.

Una potencia equivalente a 10.000 soles

Los resultados de las mediciones son contundentes. Los chorros de Cygnus X-1 alcanzan una potencia equivalente a la de 10,000 soles y viajan a unos 150,000 km/s, aproximadamente la mitad de la velocidad de la luz.

“Una de las conclusiones clave de esta investigación es que alrededor del 10% de la energía liberada cuando la materia cae hacia el agujero negro es arrastrada por los chorros“, indica Prabu en un comunicado de la Universidad de Curtin.

“Esto es lo que suelen suponer los científicos en los modelos simulados a gran escala del universo, pero hasta ahora había sido difícil confirmarlo mediante la observación”, agrega.

Lo que estos chorros revelan sobre el universo

Estas emisiones permiten comprender qué parte de la energía liberada alrededor de los agujeros negros se deposita en el entorno circundante, con la capacidad de modificarlo o influenciarlo.

Es decir, a gran escala, los chorros podrían generar choques y turbulencias que podrían moldear las galaxias y otras estructuras cósmicas, una incógnita para la astronomía.

“Ahora podemos utilizar esta medición para afianzar nuestra comprensión de los chorros, ya sean de agujeros negros con una masa 10 veces superior a la del Sol o 10 millones de veces mayor”, apunta el coautor James Miller-Jones.

“Esperamos detectar chorros procedentes de agujeros negros en millones de galaxias lejanas, y el punto de referencia que nos proporciona esta nueva medición nos ayudará a calibrar su potencia total”, añadió.

“Sería emocionante medir la potencia de los chorros en muchos más sistemas”, concluye Prabu.