Corea del Norte confirma prueba de misiles balísticos tras denuncias y desafía sanciones de la ONU

Corea del Norte confirmó la realización de una nueva prueba de misiles balísticos tácticos, un día después de que Corea del Sur y Japón detectaran los lanzamientos y los denunciaran como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Según informó la agencia estatal KCNA, el ensayo fue supervisado por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y tuvo como objetivo evaluar el rendimiento del “misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra”.

La agencia indicó que durante la prueba también se analizó la capacidad de nuevas cargas militares. “Se evaluó la potencia de una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación”, señaló KCNA, subrayando el avance en el desarrollo armamentístico del país.

Kim defendió la importancia de diversificar este tipo de armamento. “El desarrollo de distintos tipos de ojivas permitirá responder mejor a las necesidades operativas del Ejército”, afirmó, según el reporte oficial.

🚨🇰🇵 North Korea tests tactical ballistic missiles with cluster warheads



A total of 5 missiles struck an island 136 kilometers away, verifying cluster and fragmentation mine warheads, the KCNA reported.



The missiles covered 130,000 square meters with "very high density." pic.twitter.com/EoH9nG3Q8p — Sputnik (@SputnikInt) April 20, 2026

De acuerdo con la información norcoreana, se lanzaron cinco misiles balísticos tácticos hacia un objetivo situado a unos 136 kilómetros, aunque no se precisó el lugar exacto del ensayo.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó el domingo que había detectado varios proyectiles de corto alcance lanzados desde la zona de Sinpo, en la costa oriental del país vecino.

En tanto, Japón señaló que los misiles cayeron fuera de su Zona Económica Exclusiva, aunque expresó preocupación por el impacto en la seguridad regional.

Ambos gobiernos coincidieron en condenar los ensayos. Seúl y Tokio afirmaron que estos lanzamientos “violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU” y representan una amenaza para la estabilidad en Asia-Pacífico.

La confirmación de Pionyang se produce en un contexto de intensificación de sus pruebas armamentísticas. Desde el pasado 8 de abril, Corea del Norte ha llevado a cabo múltiples ensayos, incluyendo el lanzamiento de un misil balístico con ojiva de racimo y pruebas recientes de misiles de crucero desde plataformas navales.

Sigue leyendo: