El estado de Florida inició una investigación criminal contra la empresa de inteligencia artificial OpenAI, tras su posible vínculo con un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en 2025, donde murieron dos personas y otras siete resultaron heridas.



El anuncio fue realizado en Tampa por el fiscal general del estado, James Uthmeier, quien señaló que se analiza si el sistema ChatGPT habría tenido un papel relevante en la conducta del atacante.

ChatGPT bajo investigación por supuesta orientación al agresor

De acuerdo con el fiscal, el análisis del historial de conversaciones entre el sospechoso y ChatGPT sugiere que el sistema pudo haber ofrecido información relacionada con el ataque, como tipos de armas, municiones, horarios con mayor concentración de personas y posibles zonas del campus con mayor presencia de estudiantes.



Uthmeier afirmó que el sistema habría proporcionado “asesoramiento significativo” antes del ataque, y sostuvo que, si se tratara de una persona, podría enfrentarse a cargos por asesinato. Sin embargo, aclaró que la investigación busca determinar si existe responsabilidad penal corporativa.

El ataque en la Universidad Estatal de Florida

El hecho ocurrió en abril de 2025, cuando un estudiante identificado como Phoenix Ikner abrió fuego cerca del sindicato estudiantil del campus de la Universidad Estatal de Florida.



El ataque dejó dos personas muertas y siete heridas, incluidos varios estudiantes. El sospechoso enfrenta múltiples cargos por asesinato.

Respuesta de OpenAI

Un portavoz de OpenAI rechazó cualquier responsabilidad en el hecho y aseguró que ChatGPT no promovió ni facilitó actividades ilegales.



La empresa informó que, tras conocer el caso, identificó una cuenta vinculada al sospechoso y entregó información a las autoridades de manera voluntaria. También señaló que el sistema ofreció respuestas basadas en información pública disponible en internet y reiteró que trabaja en mejoras de seguridad para detectar usos indebidos.

Alcance de la investigación

Como parte de la investigación, las autoridades de Florida solicitaron a OpenAI documentación interna sobre políticas de uso, protocolos de seguridad ante amenazas y mecanismos de cooperación con autoridades, además de información sobre su estructura directiva.



El comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, Mark Glass, advirtió sobre los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial y su posible impacto en la seguridad pública.

Presión regulatoria en Florida

El caso se suma a una serie de acciones legales en el estado relacionadas con inteligencia artificial. En meses recientes, Florida ha impulsado procesos judiciales vinculados al uso de sistemas de IA en distintos contextos, incluyendo casos relacionados con contenido generado artificialmente y presunta influencia en conductas dañinas.



El fiscal Uthmeier también recordó que la legislatura estatal aprobó una ley que endurece las sanciones por delitos sexuales contra menores, incluyendo la creación de material de abuso infantil generado por inteligencia artificial.

Debate sobre regulación de la inteligencia artificial

La investigación ocurre en medio de un debate más amplio sobre la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

En Florida, el gobernador Ron DeSantis impulsa una propuesta conocida como “Carta de Derechos de la Inteligencia Artificial”, que busca establecer salvaguardas para usuarios, protección de datos y límites al uso de la tecnología.



El proyecto fue aprobado en el Senado estatal, pero no avanzó en la Cámara de Representantes.

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