OpenAI lanza plan de $100 al mes: ¿vale la pena pagarlo?

OpenAI acaba de mover el tablero de precios con una nueva versión de su suscripción ChatGPT Pro a $100 dólares al mes, y la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿para quién es realmente esto y tiene sentido para el usuario común?

Vamos por partes, porque la respuesta no es tan simple.

El nuevo plan Pro de $100: qué incluye exactamente

Hasta ahora el único mecanismo de acceso a ChatGPT Pro era pagando la suscripción de $200 dólares al mes, una cifra que, seamos honestos, muy poca gente estaba dispuesta a desembolsar. Ahora, OpenAI ha introducido un nivel intermedio que promete ser mucho más accesible sin sacrificar demasiado.

Según la compañía, el nuevo ChatGPT Pro a $100/mes ofrece lo siguiente:

Acceso completo a todos los modelos Pro , incluyendo los exclusivos de la plataforma

, incluyendo los exclusivos de la plataforma Acceso ilimitado a los modelos Instant y Thinking , los más potentes disponibles actualmente

, los más potentes disponibles actualmente 5 veces más uso de Codex comparado con el plan Plus de $20 al mes

comparado con el plan Plus de $20 al mes Hasta 10 veces más uso de Codex que Plus como oferta de lanzamiento, válida hasta el 31 de mayo de 2025

OpenAI describe este plan con una frase bastante directa: “Built for real projects” (hecho para proyectos reales). Es decir, no está pensado para quien le hace preguntas a ChatGPT de vez en cuando, sino para quien lo usa como herramienta de trabajo continua durante la semana.

¿Quién es el público objetivo de este plan?

Aquí está el punto clave que mucha gente pasa por alto: este plan fue diseñado principalmente para usuarios de Codex, la herramienta de OpenAI para programación asistida por inteligencia artificial.

OpenAI lanzó su aplicación Codex para Mac en febrero, ofreciendo a los desarrolladores nuevas capacidades de agentic coding, es decir, una IA que puede escribir, revisar y ejecutar código de forma casi autónoma. El éxito ha sido notable: Codex ya cuenta con más de 3 millones de usuarios semanales, lo que representa un crecimiento del 70% mes a mes y un aumento de 5 veces en tan solo tres meses.

Entonces, el perfil del usuario ideal para este plan es:

Desarrolladores de software que usan Codex regularmente para automatizar tareas de programación

que usan Codex regularmente para automatizar tareas de programación Ingenieros de IA que trabajan en proyectos complejos y necesitan más capacidad que la del plan Plus

que trabajan en proyectos complejos y necesitan más capacidad que la del plan Plus Profesionales técnicos que han “superado” los límites del plan de $20 al mes y necesitan mayor volumen de uso

que han “superado” los límites del plan de $20 al mes y necesitan mayor volumen de uso Startups o freelancers de tecnología que dependen de las herramientas avanzadas de OpenAI para producir trabajo

En resumen, si no eres desarrollador o no tienes necesidades muy específicas de uso intensivo, este plan probablemente no fue pensado para ti.

¿Puede aprovechar este plan el usuario promedio?

Siendo directos: probablemente no, al menos no en su totalidad. El usuario promedio que usa ChatGPT para redactar correos, hacer resúmenes, buscar ideas o generar contenido casual no va a agotar ni de cerca los límites del plan Plus de $20, así que pagar $100 al mes sería gastar de más sin aprovechar el potencial.

Sin embargo, hay un perfil intermedio que sí podría beneficiarse: periodistas, creadores de contenido, marketers o consultores que usan IA diariamente como parte de su flujo de trabajo y que ya sienten que el plan de $20 dólares les queda corto. Si estás en ese grupo y el acceso a modelos exclusivos o los límites más altos realmente impactan tu productividad, el salto a $100 dólares podría tener sentido.

Vale la pena aclarar también que el plan de $200 dólares al mes sigue existiendo y no desaparece. OpenAI lo describe como ideal para quien necesita “el trabajo más pesado” con 20 veces más uso que Plus y capacidad para correr flujos de trabajo en paralelo de forma continua. Así que ahora hay dos versiones de ChatGPT Pro, algo que la misma empresa reconoció sin mayor problema —aunque, como muchos han notado, OpenAI nunca ha sido especialmente buena para nombrar sus productos.

En definitiva, el nuevo ChatGPT Pro de $100 dólares al mes es una movida inteligente de OpenAI para capturar a ese segmento de usuarios que quedaba en tierra de nadie entre el Plus y el Pro original. Tiene mucho sentido para desarrolladores y usuarios técnicos, pero para el resto, el plan de $20 dólares sigue siendo más que suficiente —por ahora.

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