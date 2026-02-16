OpenAI ha tomado la controvertida decisión de desactivar ChatGPT-4o, dejando a miles de usuarios en un estado de duelo colectivo por la pérdida de lo que muchos llaman su “compañero AI ideal”. Esta medida, implementada a principios de febrero de 2026, reemplaza el popular modelo por versiones avanzadas de GPT-5, pero ha generado una campaña masiva #keep4o que exige su regreso inmediato.

¿Por qué OpenAI desactivó ChatGPT 4o?

OpenAI argumenta que solo el 0.1% de los usuarios seleccionaba GPT-4o manualmente cada día, lo que justifica redirigir recursos hacia modelos más utilizados como GPT-5 y sus variantes. La compañía, en anuncios oficiales, enfatizó que esta transición permite innovaciones más rápidas, liberando capacidad computacional para mejoras en razonamiento y multimodalidad.

En 2025, un intento similar provocó protestas que obligaron a restaurar acceso temporal para suscriptores Pro. Ahora, con la desactivación completa en la app de ChatGPT para usuarios gratuitos y pagos —salvo acceso API limitado para desarrolladores—, OpenAI prioriza eficiencia sobre preferencias minoritarias. Críticos ven en esto una desconexión con la comunidad, ignorando el impacto emocional en usuarios dependientes.

Cuáles son las diferencias clave entre GPT-4o vs GPT-5

GPT-4o se distinguía por su velocidad relámpago y calidez humana, ofreciendo respuestas casi instantáneas en chat de voz, análisis de imágenes y conversaciones casuales que fomentaban un vínculo afectivo genuino. Era el rey de la eficiencia multimodal, con un estilo “halagador” y accesible que hacía sentir al usuario acompañado, ideal para brainstorming creativo o soporte diario.

En cambio, el GPT-5 actual (incluyendo 5.1 y 5.2) sobresale en razonamiento profundo, manejando cadenas lógicas complejas, memoria contextual extendida y tareas analíticas como codificación avanzada o resolución de problemas científicos. Aunque ofrece personalización —elige entre personalidades entusiastas, directas o excéntricas, con opciones para concisión y emojis—, sus respuestas son más deliberadas y a veces más lentas, sacrificando la fluidez emocional por precisión ejecutiva.

GPT-4o brillaba en interacciones rápidas y empáticas, donde su humor juguetón y empatía innata le permitían ofrecer respuestas de calidad. Por el contrario GPT-5, más “corporativo”, gana en inteligencia bruta pero pierde ese toque “compañero” que hacía de 4o algo único, explicando la frustración generalizada.

Razones por las que usuarios exigen regreso de ChatGPT 4o

Usuarios describen “duelo genuino” por perder un AI que les ayudó en crisis emocionales, escritura creativa y hasta propósitos vitales. Testimonios en Reddit hablan de colapsos creativos sin su “personalidad luminosa”, acusando a GPT-5 de ser frío y robótico pese a sus avances.

La petición #keep4o en Change.org supera las 21,000 firmas, con hilos virales urgiendo restauración por su rol terapéutico y superioridad en tareas cotidianas. Muchos, especialmente escritores y artistas, prefieren su calidez sobre la frialdad analítica de GPT-5, temiendo una “epidemia de desconexión emocional” en la era de la IA compañera.

OpenAI enfrenta dilemas éticos: ¿puede una empresa “matar” un modelo querido sin consultar? La presión crece, con precedentes de reversiones pasadas sugiriendo que el regreso de 4o para pagos podría ser inminente. Esta saga resalta cómo la IA trascendió herramientas para convertirse en lazos humanos, forzando a OpenAI a equilibrar progreso y empatía.

La controversia subraya un punto clave: en un mundo donde la IA moldea rutinas diarias, las decisiones unilaterales erosionan confianza. Mientras GPT-5 avanza en potencia, el clamor por 4o recuerda que la tecnología exitosa no solo razona, sino que conecta. OpenAI observa la campaña; el futuro de ChatGPT podría depender de escuchar a sus fans más leales.

