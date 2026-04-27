Madre de Massachusetts es acusada de matar a sus dos hijos en medio de disputa familiar

Las autoridades del estado de Massachusetts investigan la muerte de dos niños, de 7 y 6 años, hallados sin vida en su residencia familiar en Wellesley, un suburbio de alto nivel ubicado en las afueras de Boston.

El caso derivó en la detención de su madre, una acupunturista de 49 años identificada como Janette MacAusland, quien enfrenta dos cargos de asesinato tras la emisión de una orden judicial, de acuerdo con The Boston Globe.

Detención en Vermont y alerta policial

La mujer fue localizada en el estado de Vermont, donde acudió a una vivienda familiar en estado de angustia y con una herida visible en el cuello, según reportes policiales.

Agentes del Bennington Police Department acudieron inicialmente para verificar su condición, pero durante la interacción surgieron preocupaciones sobre la seguridad de sus hijos, quienes se encontraban en Massachusetts.

Esto llevó a que se solicitara un control de bienestar en la vivienda familiar en Wellesley, donde agentes locales realizaron el hallazgo de los menores fallecidos en horas de la noche del viernes.

La Policía Estatal de Massachusetts confirmó posteriormente la emisión de una orden de arresto por dos cargos de asesinato. La mujer fue detenida bajo la figura de prófuga de la justicia y permanece bajo custodia a la espera de su traslado a Massachusetts.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la causa oficial de la muerte de los menores.

Los registros judiciales muestran que su esposo, Samuel MacAusland, solicitó el divorcio en octubre después de nueve años de matrimonio. Sin embargo, la policía no ha confirmado si este hecho tiene alguna relación con el móvil del crimen.

Impacto en la comunidad educativa

Los niños asistían a la Schofield Elementary School, donde las autoridades escolares anunciaron la activación de equipos de apoyo psicológico para estudiantes y personal docente.

El superintendente del distrito calificó lo ocurrido como una pérdida “devastadora e inimaginable”, subrayando el impacto que el hecho tendrá en toda la comunidad.

Vecinos y personas cercanas a la familia describieron a los menores como niños activos y alegres, y señalaron que la situación ha generado incredulidad en una localidad considerada entre las más seguras del país.

Una exniñera de los niños expresó que ambos parecían crecer en un entorno estable y lleno de actividades cotidianas, mientras que residentes del sector indicaron que hasta días antes era común escucharlos jugar en el exterior de la vivienda.

De acuerdo con registros profesionales, la mujer trabajaba en el área de la acupuntura y había estado vinculada a centros de salud en Boston. También figuraba como fundadora de una organización de apoyo tras el Atentado del Maratón de Boston de 2013, aunque su perfil fue retirado recientemente de plataformas públicas.s

La acusada permanece detenida en un centro correccional en Vermont y se espera que comparezca ante un tribunal en los próximos días, mientras se coordinan los procedimientos para su traslado a Massachusetts.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa en desarrollo y no descartan la divulgación de nuevos detalles en las próximas horas.

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