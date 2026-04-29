Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 29 de abril en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 29 de abril de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.53 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.16 y 17.16 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.53 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.58 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su tendencia regular y cotizó hoy en rojo. Tras permanecer el día previo sin cambios, hoy se promedió a 451.85 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 59.0 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.53 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.58 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 451.85 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.0 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el valor a enviar y calcula los costos.