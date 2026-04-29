Dallas: pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de abril

Este miércoles 29 de abril se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan más nubes que claros. Por otro lado, la previsión pronostica ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 61 grados Fahrenheit (16ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:42 h y el crepúsculo será a las 20:07 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos cielos cubiertos con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 54 y los 64 grados Fahrenheit (12 y 18ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 93% por la mañana, 91% por la tarde y 93% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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