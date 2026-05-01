Asalto a banco en Kentucky deja dos muertos, el sospechoso fue detenido

Las autoridades de Kentucky investigan un robo a un banco que terminó en tragedia luego de que dos empleados fueran asesinados a tiros el jueves en la ciudad de Berea, ubicada a unas 36 millas al sur de Lexington. Una persona de interés ya fue detenida en relación con el caso, según confirmaron autoridades el viernes.

De acuerdo con la policía de Kentucky, un hombre armado ingresó a una sucursal del banco US Bank vistiendo sudadera con capucha de color claro, máscara y guantes. Dentro del establecimiento, abrió fuego contra dos trabajadores del banco, un hombre y una mujer, quienes murieron en el lugar. Sus identidades no han sido fueron reveladas.

El agente Scottie Pennington, portavoz de la policía estatal, calificó el hecho como una tragedia para la comunidad.

Lamentan asesinato de trabajadores bancarios

“Este es un día terrible para Berea. Son nuestra gente, que trabajan en nuestra comunidad, y ya no están con nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

Tras el ataque, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó recorridos casa por casa, revisión de videos de vigilancia, así como el uso de helicópteros, drones y unidades caninas. En el operativo participaron el Departamento de Policía de Lexington, la oficina del sheriff del condado, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El agente Justin Kearney informó en redes sociales que una persona de interés ha sido detenida y que se cree que está relacionada con el robo al banco. Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el detenido ni se ha confirmado si se sustrajo dinero del lugar.

La policía también difundió una imagen del sospechoso, descrito como un hombre de aproximadamente 6 pies 3 pulgadas de estatura que huyó del lugar a pie tras el ataque.

Como medida de seguridad, las escuelas cercanas fueron cerradas temporalmente mientras se realizaban las investigaciones. Las autoridades indicaron que los estudiantes no podían retirarse en transporte escolar y debían ser recogidos por sus padres hasta que se confirmara la seguridad de los campus.

El banco US Bank expresó su colaboración con las autoridades y manifestó su apoyo a las familias de las víctimas y a sus empleados.

“Lamentamos profundamente el trágico suceso que cobró la vida de dos de nuestros empleados en nuestra sucursal de Berea, Kentucky. Nuestras más sinceras condolencias a las familias, a nuestros compañeros y a toda la comunidad”, señaló la institución en un comunicado.

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