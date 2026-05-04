Clima de hoy en Houston para este lunes 4 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este lunes 4 de mayo se basará en variaciones entre nubes y claros. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 3 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 06:37 h, mientras que el atardecer se podrá observar a las 20:00 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. En concreto, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.