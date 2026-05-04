Los pilotos de drones kamikaze de Ucrania se entrenan en Grand Theft Auto V y el resultado es devastador para Rusia

Cuando la guerra moderna choca con la cultura gamer, pasan cosas que nadie esperaba. El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó oficialmente que sus pilotos de drones FPV están usando Grand Theft Auto V como herramienta de entrenamiento, y el video que compartieron en redes sociales lo deja todo muy claro.

Un soldado sentado frente a un monitor, con un mando real de dron en las manos, haciendo volar un explosivo virtual contra vehículos que circulan por las autopistas del ficticio Los Santos. La imagen es tan absurda como fascinante, y al mismo tiempo revela algo muy serio sobre cómo Ucrania está librando su guerra.

Are there any GTA fans here? pic.twitter.com/fY3Pw3R0MQ — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 1, 2026

El propio gobierno ucraniano publicó el video con una pregunta directa para sus seguidores “¿Hay algún fan de GTA por aquí?” — y la respuesta del internet fue masiva. Pero detrás del meme hay una estrategia militar completamente real, y funciona.

GTA V se convirtió en un simulador de combate gracias a una empresa ucraniana

La empresa WeTrueGun fue la que encontró en GTA V el terreno ideal para este entrenamiento tan inusual. El juego tiene algo que pocos simuladores ofrecen gratis: un mapa enorme, de mundo abierto, con tráfico, edificios, carreteras y todo tipo de terrenos que los pilotos pueden explorar con un dron virtual ajustado para comportarse como los modelos reales que usan en el frente.

La parte técnica es clave. Los pilotos no juegan con un joystick de videojuego común, sino con los mismos controles que usan en combate real conectados al PC. Eso hace que cada maniobra, cada corrección de vuelo y cada seguimiento de objetivo en la pantalla sea casi idéntico a lo que vivirán en el campo de batalla. El Ministerio de Defensa fue claro en su comunicado oficial: “No es un reemplazo del entrenamiento real, pero sí una excelente manera de relajarse, experimentar y mantener los dedos afilados”.

Y ahí está la clave. No se trata de que GTA V sea un sustituto de las prácticas con drones reales. Se trata de que los pilotos puedan mantenerse en forma tácticamente sin gastar recursos, sin arriesgar equipos y sin exponerse, mientras perfeccionan su coordinación ojo-mano y su capacidad para fijar objetivos en movimiento.

Los gamers se convirtieron en los soldados más letales del frente

Esto no sorprende a nadie que haya seguido de cerca el conflicto ucraniano. Desde hace tiempo, las escuelas de drones de Ucrania han detectado que los mejores estudiantes son los que llevan años jugando videojuegos. El capitán estadounidense Ronan Sefton lo dijo sin rodeos: “Los mejores pilotos de drones son aquellos soldados que, cuando terminan la semana, se ponen a jugar a videojuegos”.

La razón es sencilla pero poderosa. Los videojuegos desarrollan exactamente las habilidades que se necesitan para operar un dron FPV kamikaze en combate real: coordinación ojo-mano, toma de decisiones rápida, lectura de mapas, interpretación de interfaces y trabajo bajo presión. Los pilotos de la unidad especial Typhoon, por ejemplo, ya llegan al campo familiarizados con cascos, gafas FPV y controles — el mismo equipo que usan en operaciones reales.

Más del 80% de los objetivos militares en esta guerra se están destruyendo con drones, y una parte significativa de ese porcentaje tiene que ver con pilotos que empezaron su entrenamiento frente a una pantalla. No en una academia militar tradicional. Frente a un videojuego.

Una guerra que se gana con reflejos, no solo con armamento convencional

El conflicto en Ucrania está redefiniendo lo que significa ser soldado en el siglo XXI. Los drones FPV kamikaze han sustituido en muchas misiones a la artillería convencional — son más baratos, más precisos y más difíciles de detectar. Un dron de este tipo cuesta alrededor de 500 euros, y cuando se equipa con explosivos se convierte en un arma extremadamente efectiva para cazar tropas rusas, destruir tanques o atacar convoyes en movimiento.

Y aquí es donde el entrenamiento en GTA V cobra todo su sentido estratégico. Las escenas del juego donde el piloto persigue vehículos en movimiento por autopistas no son tan distintas de lo que pasa en el frente real. Los operadores de drones se posicionan a veces a apenas 250 metros de las líneas enemigas, tomando decisiones en fracciones de segundo mientras guían un explosivo hacia su objetivo.

Ucrania también ha apostado por otros videojuegos para este propósito. “Death From Above”, lanzado en 2024, pone al jugador directamente en la cabina de un dron FPV ucraniano, con misiones que simulan el tipo de operaciones que se realizan en el campo de batalla. Es como un reclutamiento disfrazado de entretenimiento — y funciona.

Lo que hace tan notable este caso es que el propio gobierno ucraniano lo está promoviendo públicamente, sin esconderlo ni minimizarlo. Lo publican en redes sociales, lo muestran en video y lo presentan como parte de su estrategia de defensa. Es un mensaje claro para sus aliados, para sus enemigos y para la nueva generación de soldados: en esta guerra, ser gamer no es una distracción, es una ventaja táctica.

Y mientras el mundo debate cuándo llegará GTA VI, en Ucrania ya están usando GTA V para ganar una guerra real.

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