Plutón retrógrado en Acuario 2026: cómo afecta a cada signo

El tránsito de Plutón retrógrado en Acuario 2026 es uno de los periodos más transformadores del año.

Desde el 6 de mayo hasta el 15 de octubre, este evento invita a todos los signos del zodiaco a mirar hacia su interior, enfrentar verdades ocultas y redefinir su camino personal.

En astrología, Plutón es el planeta de la transformación profunda, el poder y el inconsciente.

Cuando entra en retrogradación, su energía deja de manifestarse en el mundo exterior y se dirige hacia el crecimiento interno.

Este tránsito, además, ocurre en Acuario, signo vinculado con la innovación, la comunidad y los cambios colectivos, lo que intensifica su impacto.

Durante este periodo, las emociones reprimidas, los patrones negativos y las dinámicas de poder no resueltas salen a la superficie. No se trata de castigo, sino de evolución.

Plutón retrógrado funciona como una herramienta de autoconocimiento que obliga a enfrentar aquello que normalmente evitamos, explican astrólogas expertas del sitio AstroStyle.

Acuario aporta una energía revolucionaria que impulsa cambios en la forma de pensar, relacionarse y actuar.

Bajo este signo, Plutón no solo transforma lo individual, sino también la manera en que interactuamos con la sociedad.

Esto puede traducirse en cuestionamientos sobre amistades, roles sociales, identidad y metas a largo plazo. Es un momento ideal para romper estructuras obsoletas y reinventarte.

Cómo afecta Plutón retrógrado a cada signo del zodiaco

Aries

Aries experimentará una revisión profunda en sus relaciones sociales. Será necesario alejarse de personas que drenan energía y fortalecer vínculos auténticos. Este proceso puede ser desafiante, pero traerá claridad emocional.

Tauro

Tauro deberá evaluar si su camino laboral realmente le satisface. Este tránsito impulsa a cuestionar metas profesionales y buscar mayor realización. La clave será ajustar sin destruir lo construido.

Géminis

Géminis sentirá un fuerte impulso por aprender, viajar o cambiar su forma de pensar. Viejas creencias quedarán atrás, dando paso a una visión más amplia del mundo.

Cáncer

Cáncer vivirá un proceso profundo en su mundo emocional. Su intuición se intensifica, pero deberá evitar caer en obsesiones. La introspección será su mejor aliada.

Leo

Leo tendrá que enfrentar la realidad de sus relaciones amorosas y personales. Este tránsito exige claridad, compromiso y honestidad emocional.

Virgo

Virgo se verá impulsado a reorganizar su vida diaria. Podría cuestionar su empleo actual o hábitos que ya no le benefician. Es momento de optimizar su bienestar.

Libra

Libra vivirá emociones intensas en el ámbito romántico. Este periodo puede traer amores del pasado o decisiones importantes en relaciones actuales.

Escorpio

Escorpio deberá trabajar en dinámicas familiares y su entorno. Cambios en el hogar o en la forma de relacionarse con seres cercanos serán inevitables.

Sagitario

Sagitario deberá medir sus palabras. La sinceridad será clave, pero también lo será la empatía para evitar conflictos innecesarios.

Capricornio

Capricornio enfrentará temas económicos importantes. Este tránsito invita a reorganizar sus finanzas y construir estabilidad a largo plazo.

Acuario

Acuario será uno de los signos más impactados. Plutón retrógrado en su signo impulsa una reinvención total de su identidad, metas y propósito.

Piscis

Piscis entra en un periodo de cierre de ciclos. Deberá enfrentar el pasado para sanar y avanzar con mayor claridad espiritual.

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