La empresa turística Kovay Gardens vinculada al CJNG usa otros nombres para estafar a estadounidenses

El gobierno de Estados Unidos amplió las sanciones contra un complejo turístico ubicado en Nayarit, presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y alertó sobre nuevos nombres comerciales utilizados para operar fraudes de tiempos compartidos contra ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el resort Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, ahora también operaría bajo los alias Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas empresas formarían parte de una red ligada al CJNG dedicada al fraude de tiempos compartidos, un esquema que habría afectado principalmente a adultos mayores de Estados Unidos y Canadá.

Según el Departamento del Tesoro, el modelo operaba mediante llamadas telefónicas y promociones engañosas para atraer clientes a presentaciones de venta, donde se ofrecían contratos de tiempo compartido con falsas promesas de rentabilidad o reventa.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) updated the names and details associated with Kovay Gardens, a Mexican timeshare resort sanctioned by OFAC in February 2026 for defrauding Americans on behalf of the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion.



In an… — Treasury Department (@USTreasury) May 8, 2026

Posteriormente, las víctimas eran contactadas nuevamente para exigir pagos adicionales por supuestos impuestos, trámites legales o liberación de fondos inexistentes.

La OFAC recordó que Kovay Gardens ya había sido sancionado en febrero de 2026, junto con cinco personas y al menos 17 empresas mexicanas presuntamente relacionadas con la operación financiera del CJNG en la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que organizaciones criminales como el CJNG “victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener ganancias”, ya sea mediante narcotráfico o esquemas de fraude financiero.

Investigaciones del FBI citadas por medios estadounidenses indican que entre 2019 y 2023 cerca de 6,000 personas denunciaron pérdidas por aproximadamente 300 millones de dólares relacionadas con fraudes de tiempos compartidos en México.

Sigue leyendo:

– Miembro del CJNG que estafa a estadounidenses con tiempos compartidos es acusado de terrorismo.

– EE.UU. sanciona a líderes del CJNG que operan esquemas de fraude a estadounidenses en Puerto Vallarta.