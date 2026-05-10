En imágenes: la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por el hantavirus en España
La nave fondeó aguas españolas la madrugada de este domingo
Las primeras imágenes de la evacuación del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus, ya han dado la vuelta al mundo.
A un mes de que uno de sus pasajeros muriera a causa de la rara cepa andina, la embarcación fondeó aguas españolas la madrugada de este domingo.
La nave se encuentra anclada cerca del puerto de Granadilla, en Tenerife.
La operación para evacuar a los más de 100 pasajeros que aún permanecían en la nave ha sido calificada por las autoridades como “sin precedentes”.
España y la Organización Mundial de la Salud han extremado las medidas de seguridad y sanitarias y han transmitido tranquilidad a la población local.
La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que la operación “se desarrollaba con normalidad” y que todos los pasajeros a bordo del MS Hondius seguían asintomáticos.
A primera hora de la mañana, con un teleobjetivo, se podía ver a los pasajeros deambulando por la cubierta del barco o junto a las ventanas, todos con mascarillas médicas blancas, mientras se llevaba a cabo la primera evacuación.
Varios pasajeros permanecieron sentados, manteniendo la distancia social, en el primer barco de evacuación, filmando y tomando fotos mientras se acercaban a tierra, donde fueron recibidos por funcionarios con trajes protectores blancos.
*Con información adicional de Sarah Rainsford.
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