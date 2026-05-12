Por qué tantos colombianos se siguen marchando del país pese a la mejora de la economía

Manuel Villa decidió dejar Colombia en diciembre de 2022. Tenía empleo y vivía en un apartamento pequeño pero confortable en el norte de Bogotá. Sin embargo, mientras celebraba las fiestas de Navidad tras casi dos años de encierro debido a la pandemia de covid-19, se dio cuenta que quería algo más.

“No se trataba de que estuviera mal, pero la verdad es que no veía mucho futuro”, le cuenta Villa a BBC Mundo.

Entonces en enero de 2023, con 33 años, tomó un avión y se mudó a Reino Unido.

Villa hace parte de los casi dos millones de colombianos que han abandonado el país en los últimos cuatro años, en una tendencia que tuvo su pico en 2022, pero que todavía se mantiene, con un flujo de emigración importante.

De acuerdo a la oficina de Migraciones de Colombia, cerca de 370.000 colombianos se fueron en 2025 y no regresaron. El fenómeno se sostiene desde 2022 cuando más 500.000 ciudadanos dejaron el país, en lo que por entonces se vio como un proceso migratorio inusual en comparación con los años anteriores.

Lo curioso es que esto ocurre en un contexto de cierto bienestar financiero, con cifras macroeconómicas que muchos expertos califican como estables y positivas pese a arrastrar un déficit fiscal preocupante y un alto grado de informalidad laboral.

Para fines de 2025, el producto interior bruto colombiano creció un 2,3% frente al año anterior, similar al crecimiento de Brasil y por encima del de México, los dos gigantes económicos de la región.

El desempleo, por su parte, se ha mantenido por debajo del 9% en los últimos meses. La cifra más baja en 25 años.

Sin embargo, para muchos académicos, la migración colombiana es un fenómeno que viene ocurriendo hace más de cinco décadas y se va a mantener en los próximos años.

Getty Images: Los colombianos en España ya alcanzan cerca de un millón, de acuerdo al último censo.

“Los colombianos migran desde hace más de 50 años sin importar si había una bonanza o estábamos en recesión. Primero a Estados Unidos y Venezuela y, desde comienzos de este siglo, esa tendencia comenzó a incluir a España y a Chile”, le dice a BBC Mundo William Mejía Ochoa, coordinador de Investigaciones del Grupo de Movilidad Humana de la Universidad Tecnológica de Pereira.

“Lo que hay que entender es que el colombiano no migra, en la mayoría de los casos, porque se esté muriendo de hambre o porque no tenga empleo. Emigra porque quiere mejorar sus ingresos o reunirse con un familiar”, añade.

Así, una de las razones detrás del aumento en los números absolutos es que cada vez se amplía más, especialmente en EE.UU. y España, la red de personas que pueden recibir a nuevos migrantes.

“Actualmente hay casi un millón de colombianos en España, 1,2 millones en EE.UU. y como 200.000 en Chile. Eso, por supuesto, atrae a más colombianos porque facilita su migración”, anota el académico.

Fenómeno Schengen

Se estima que hay cuatro millones de colombianos viviendo en el exterior, mientras que la población del país alcanza los 52 millones.

Además del efecto multiplicador de las redes familiares y de connacionales que facilita nuevas migraciones, los expertos también señalan que en ese fenómeno impacta la exclusión de visado para colombianos en la zona Schengen, establecido en 2015 para estancias cortas, y en Reino Unido, desde noviembre de 2022, aunque luego el requisito fue restablecido en 2025.

Este hecho añadió que aumentaran las solicitudes de asilo. Una vez que entraban a los países europeos dentro de la zona Schengen, muchos visitantes presentaban pedidos de acogida para extender su estadía.

De acuerdo a la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), los colombianos son el tercer país detrás de Venezuela y Sudán con el mayor número de solicitudes de asilo en el mundo.

Aunque muchas de estas solicitudes están relacionadas con las consecuencias del grave conflicto armado que vivió el país por cinco décadas, también se han registrado irregularidades y abusos.

Gobiernos de Europa y Reino Unido han denunciado casos irregulares que buscan aprovecharse del acceso sin visado obligatorio para luego presentarse como casos de refugiados.

Getty Images: De acuerdo a los analistas, muchos de los colombianos buscan mejorar sus condiciones de vida, pero no significa que sean expulsados de su país por una situación crítica.

Es por esta razón que el gobierno británico decidió en 2025 cancelar el beneficio de la exención del visado para los colombianos. Y el gobierno español anunció en diciembre pasado que declaraba a Colombia como “país seguro”, con el fin de reducir las solicitudes de protección internacional.

Aunque el gobierno colombiano ha implementado programas de repatriación y de regreso (especialmente la ley 1.565 de 2012 , que contempla varios planes de retorno), estos no han tenido el efecto de lograr el regreso masivo de colombianos a su tierra.

La explosión de 2022

Para los colombianos migrar ha sido una actividad constante y, sobre todo, diversa.

“Lo hemos hecho desde campesinos y mano de obra, estudiantes y maestros hasta personas para abrir rutas del narcotráfico, para trabajar de mercenarios, para crear los famosos ‘gota-gota’ (proveedores de créditos informales) en otros países. De todo”, señala Mejía Ochoa.

Entre 2012, el año en que empezaron a llevarse registros, y 2019, el flujo de migración alcanzó un promedio de 150.000 a 200.000 personas por año. Y, de acuerdo a los análisis, la razón más común era la búsqueda de un mejor futuro.

Entre 2020 y 2021, debido a la pandemia del coronavirus y la restricción en los vuelos, esos números bajaron notoriamente. Sin embargo, al levantarse las restricciones de viajes, en 2022 se dio un fenómeno de migración que alcanzaría cifras récord: más de medio millón de personas en 12 meses.

En poco menos de dos años, entre 2022 y 2023, y de acuerdo a las cifras de Migración Colombia, cerca de un millón de colombianos salieron del país para no regresar, lo que se conoce como migración neta. 2022 fue el año en que más colombianos dejaron su tierra en la historia: 540.000 emigrados.

“No se puede negar que la pandemia tuvo un efecto devastador en el país, no solo en el aspecto económico sino también en el tejido social, pero no es la única razón para la explosión de ese número”, afirma Mejía.

De acuerdo a varios organismos nacionales, como el Banco de la República, los efectos de la pandemia del covid-19 fueron muy negativos a nivel económico: el PIB arrojó un saldo negativo (-6.8%), la pobreza llegó a un 47%, y el desempleo rozó un máximo histórico de 21%.

Getty Images: En 2022 colombia vivió un éxodo sin precedentes, donde la pandemia del covid-19 tuvo mucho que ver.

Pero además del malestar económico general que disparó la salida una vez se levantó el confinamiento, los investigadores señalan que detrás del pico de migración de 2022 se cuenta también un número grande de personas que habían regresado al país durante la pandemia y decidieron volver a salir.

“Durante 2020 y 2021 se estima que regresaron al país, debido a un programa ofrecido por el gobierno, decenas de miles de colombianos y de aquellos, una vez terminó la pandemia, un buen número decidió regresar a los países a los que habían emigrado originalmente”, señala Mejía.

A esto se suma que la situación económica del momento fortaleció a las divisas extranjeras como el dólar, el euro y la libra esterlina frente al peso colombiano.

Nuevo perfil

Para algunos de los migrantes entrevistados por BBC Mundo para esta nota, las razones detrás de la siempre compleja decisión de migrar son muy diversas, muchas de las cuales no tienen que ver con la situación económica del país.

Laura Juliana Melo decidió irse de Colombia en 2022 hacia España por una razón: su hermano.

“Si me pongo a buscar razones, tal vez la principal es que mi hermano me dijo que me viniera. Yo tenía empleo en Colombia. Nunca se me pasó por la mente vivir en España”, le dice Melo a BBC Mundo.

Ella es de Bucaramanga, en el norte del país. Aunque ha tenido algunos inconvenientes, cree que ha sido una buena decisión.

“No me arrepiento”, confirma.

El profesor Mejía Ochoa proyecta que el movimiento migratorio de colombianos hacia el exterior va a continuar de forma estable en los próximos años e incluso puede aumentar en términos de cifras anuales.

“Actualmente se está llevando a cabo un proceso de regularización de migrantes en España que va a hacer que muchos más migrantes obtengan una residencia o una ciudadanía en ese país y en Europa”, señala.

Getty Images: Se estima que cerca de cuatro millones de colombianos viven en el exterior.

Daniel Arango, académico y comunicador, hace parte de ese grupo de migrantes que salió después de 2022. Las razones fueron familiares, pero él siente que será difícil regresar a Colombia en el corto plazo ahora que incluso consiguió la ciudadanía española.

“Yo tenía un buen trabajo en Colombia y aquí he tenido desafíos en ese sentido, pero ahora he logrado acomodar todo para que funcione, por lo que no creo que regrese pronto y creo que es algo que le pasa a muchas personas acá”, explica.

Aunque muchos de ellos no califican la situación económica que tenían en su país de origen como difícil, lo cierto es que en sus nuevos destinos han encontrado una estabilidad que no encontraban en casa.

“Sé que la experiencia no es igual para todos, pero yo vine a Londres a estudiar y aquí conseguí un empleo donde gano mucho más de lo que hacía en Colombia con mucho esfuerzo, creo que ahí está la diferencia”, le cuenta a BBC Mundo Dayana Peña, quien emigró también en 2022 desde Ricaurte, en Cundinamarca.

Peña es administradora de empresas, profesión que ejerció por 10 años, y también encarna una tendencia observable en los flujos de colombianos que salen. Para muchos expertos, la migración ha mutado de una no calificada, en la que muchas personas no tenían completo el nivel de bachillerato, a una mucho más profesional.

“Hoy día es una emigración de un nivel educativo mayor, donde siguen siendo las mujeres las que más emigran”, explicó al portal de noticias DW el sociólogo colombiano Fernando Urrea, de la Universidad del Valle.

Esa profesionalización ha hecho que, aunque Estados Unidos y España son los principales destinos, países como Alemania, Nueva Zelanda, Australia y, en casos más recientes, Polonia, se han convertido también en centros de recepción de colombianos en el exterior.

BBC:

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